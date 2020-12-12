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22:42 (мск), источник: Матч ТВ

ФК «Удинезе» вырвал победу у «Торино» в Серии A

«Торино» упустил ничью в матче 11-го тура чемпионата Италии с «Удинезе», отыгравшись с 2:0.

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе клуба из Удине отличились Игнасио Пуссетто, Родриго Де Пауль, Илия Несторовски, мяч которого стал победным для его команды.

Футболисты «Торино» смогли забить лишь дважды — сделали это Андреа Белотти и Федерико Бонаццоли.

В турнирной таблице «Удинезе» занимает 10-е место с 13-ю очками, гранатовые идут предпоследними с 6-ю набранными очками.

Следующим соперником команды Луки Готти станет «Кротоне» (15 декабря), «Торино» сыграет с «Ромой» спустя два дня.

Торино
2:3
Первый тайм: 0:1
Удинезе
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