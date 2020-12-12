ФК «Удинезе» вырвал победу у «Торино» в Серии A
«Торино» упустил ничью в матче 11-го тура чемпионата Италии с «Удинезе», отыгравшись с 2:0.
«Торино» упустил ничью в матче 11-го тура чемпионата Италии с «Удинезе», отыгравшись с 2:0.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
В составе клуба из Удине отличились Игнасио Пуссетто, Родриго Де Пауль, Илия Несторовски, мяч которого стал победным для его команды.
Футболисты «Торино» смогли забить лишь дважды — сделали это Андреа Белотти и Федерико Бонаццоли.
В турнирной таблице «Удинезе» занимает 10-е место с 13-ю очками, гранатовые идут предпоследними с 6-ю набранными очками.
Следующим соперником команды Луки Готти станет «Кротоне» (15 декабря), «Торино» сыграет с «Ромой» спустя два дня.