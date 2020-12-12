«Бавария» не сумела обыграть «Унион»
В матче 11-го тура Бундеслиги «Бавария» в Берлине сыграла вничью с местным «Унионом». Встреча завершилась со счетом 1:1.
В матче 11-го тура Бундеслиги «Бавария» в Берлине сыграла вничью с местным «Унионом». Встреча завершилась со счетом 1:1.
«Унион» сумел быстро открыть счет: уже на 4-й минуте ворота Мануэля Нойера поразил Гриша Премель. Отыгрались мюнхенцы на 67-й минуте, когда счет сравнял Роберт Левандовски.
«Бавария» в таблице Бундеслиги располагается на первом месте, опережая «РБ Лейпциг» по дополнительным показателям. «Унион» располагается на шестой строчке.