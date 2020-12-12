Гвардиола: «Манчестер Сити» создал достаточно моментов, чтобы победить. Нужно играть немного острее впереди
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничейный результат в матче 12-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничейный результат в матче 12-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).
«Мы создали достаточно моментов. Важно то, что “Манчестер Сити” не пропустил. У нас было достаточно моментов, чтобы выиграть, но матч был напряженной. Уважение обеим командам. Мы должны играть немного острее впереди. Сможет ли Агуэро сыграть на следующей неделе? Сегодня у него была проблема с желудком. Будем двигаться шаг за шагом», — сказал тренер в интервью Sky Sports.
«МЮ» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 20 очками, «Сити» идет на 8-й позиции с 19 очками.