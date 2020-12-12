Гвардиола: «Манчестер Сити» создал достаточно моментов, чтобы победить. Нужно играть немного острее впереди

«Мы создали достаточно моментов. Важно то, что “Манчестер Сити” не пропустил. У нас было достаточно моментов, чтобы выиграть, но матч был напряженной. Уважение обеим командам. Мы должны играть немного острее впереди. Сможет ли Агуэро сыграть на следующей неделе? Сегодня у него была проблема с желудком. Будем двигаться шаг за шагом», — сказал тренер в интервью Sky Sports.