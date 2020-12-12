С чего вдруг «Сити» — фаворит АПЛ? Ещё большой вопрос, какой клуб из Манчестера сильнее

Чтобы описать матч «МЮ» — «Сити» — 0:0 достаточно знать одну вещь. Комментатор «Окко Спорт» Владимир Стогниенко в конце первого тайма призвал зрителей не унывать из-за далеко не самой яркой игры и сказал, что второй тайм наверняка будет веселее. Ну, а когда заканчивался матч журналист извинился за свой прогноз, потому что веселее явно не стало. Фанаты спорят: Манчестер — красный или голубой? Судя по сегодняшнему перфомансу, Манчестер — серый.

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Здесь важно понимать изначальное соотношение сил. Перед стартом сезона букмекеры называли «Сити» главным фаворитом на чемпионство. В этом матче «Сити» считался так же фаворитом, судя по котировкам. Даже учитывая, что «МЮ» идёт чуть выше в турнирной таблице и играет дома. Так что эта ничья куда больше подчеркивает проблемы «Сити», а не «МЮ». Команда Сульшера находится плюс-минус там же, где и всегда. А вот «Сити» явно сбавил по отношению к самому себе. Возможно, пандемия ударила больше именно по выстроенной игре Гвардиолы. Все-таки по «МЮ» иногда кажется, что выстроенной игры там не так много, а все решает один португальский парень. Возможно, у «Сити» какие-то другие проблемы, но явно не кадровые. По крайней мере «Ливерпуль» пережил кадровый армагеддон с лучшими результатами.



Дерби Манчестера должно было дать ответ, кто из этих двух команд больше достоин борьбы за титул. Все-таки оба клуба начали сезон не очень и лишь в последнее время смогли приблизиться к лидирующей группе. Однако теперь они от неё явно отдалятся. И по игре, и по набранным очкам в дерби Манчестера победителем остались «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и остальные.

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«МЮ» продолжил свою парадоксальную тенденцию, играя на чужих стадионах лучше, чем на своем. За 6 матчей на «Олд Траффорд» лишь одна победа. В то время как на выезде «МЮ» побеждает всегда в этом чемпионате (5 из 5). В АПЛ только у «МЮ» нападающие еще ни разу в этом сезоне не отличились дома. Хотя в какой-то момент показалось, что хозяева откроют счёт — судья назначил пенальти, потому что фол в штрафной на Рэшфорде действительно был. Однако VAR справедливо обнаружил офсайд и на табло остались нули.

Хотя стартовый состав «МЮ» ничего подобного не предвещал. С первых минут матч начал Погба. Последнее время он далеко не всегда появляется в старте. Тем более в этом были сомнения, когда такой соперник. Тем более после слов агента полузащитника. Много шутят на тему того, что при Погба «МЮ» обороняется в девять полевых футболистов. На самом деле такой стёб уместен и по отношению к Бруну Фернандешу. За этот сезон португальца обвели уже 24 раза. Хуже показатель только у Матеуша Клиха из «Лидса» (25 раз).

Что касается «Сити», то вопросов возникает еще больше. Команда не может забить в АПЛ на выезде уже 242 минуты — это рекордный показатель при Гвардиоле. Последний гол в гостях случился еще в день Хэллоуина (31 октября). Если вдруг вы наряжались, то помните, как давно это было.



Ну и конечно, много шуток будет и на тему ротации. Гвардиола настаивал на пяти заменах в матчах АПЛ. При этом за последние два тура у него лишь одна замена! Так сразу и не скажешь, зачем ему десять. Вроде бы незачем. Хотя как раз ротация казалось уместной при таком графике — через три дня после дерби предстоит матч с «Вест Бромвичем» (13-й тур).



В общем, если вы ждали, что главный матч тура даст вам какие-то ответы, то зря на это рассчитывали. Про наши ожидания уже все сказал бывший игрок «Арсенала».