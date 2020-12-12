С чего вдруг «Сити» — фаворит АПЛ? Ещё большой вопрос, какой клуб из Манчестера сильнее
Взаимоуничтожение от Гвардиолы и Сульшера.
Взаимоуничтожение от Гвардиолы и Сульшера.
Чтобы описать матч «МЮ» — «Сити» — 0:0 достаточно знать одну вещь. Комментатор «Окко Спорт» Владимир Стогниенко в конце первого тайма призвал зрителей не унывать
Здесь важно понимать изначальное соотношение сил. Перед стартом сезона букмекеры называли «Сити» главным фаворитом на чемпионство. В этом матче «Сити» считался так же фаворитом, судя по котировкам. Даже учитывая, что «МЮ» идёт чуть выше в турнирной таблице и играет дома. Так что эта ничья куда больше подчеркивает проблемы «Сити», а не «МЮ». Команда Сульшера находится
Дерби Манчестера должно было дать ответ, кто из этих двух команд больше достоин борьбы за титул.
«МЮ» продолжил свою парадоксальную тенденцию, играя на чужих стадионах лучше, чем на своем. За 6 матчей на «Олд Траффорд» лишь одна победа. В то время как на выезде «МЮ» побеждает всегда в этом чемпионате (5 из 5). В АПЛ только у «МЮ» нападающие еще ни разу в этом сезоне не отличились дома. Хотя в
Хотя стартовый состав «МЮ» ничего подобного не предвещал. С первых минут матч начал Погба. Последнее время он далеко не всегда появляется в старте. Тем более в этом были сомнения, когда такой соперник. Тем более после слов агента полузащитника. Много шутят на тему того, что при Погба «МЮ» обороняется в девять полевых футболистов. На самом деле такой стёб уместен и по отношению к Бруну Фернандешу. За этот сезон португальца обвели уже 24 раза. Хуже показатель только у Матеуша Клиха из «Лидса» (25 раз).
Что касается «Сити», то вопросов возникает еще больше. Команда не может забить в АПЛ на выезде уже 242 минуты — это рекордный показатель при Гвардиоле. Последний гол в гостях случился еще в день Хэллоуина (31 октября). Если вдруг вы наряжались, то помните, как давно это было.
Ну и конечно, много шуток будет и на тему ротации. Гвардиола настаивал на пяти заменах в матчах АПЛ. При этом за последние два тура у него лишь одна замена! Так сразу и не скажешь, зачем ему десять. Вроде бы незачем. Хотя как раз ротация казалось уместной при таком графике — через три дня после дерби предстоит матч с «Вест Бромвичем» (13-й тур).
В общем, если вы ждали, что главный матч тура даст вам
Григорий Телингатер