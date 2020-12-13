«Лацио» проиграл «Вероне» в матче чемпионата Италии

Субботняя встреча в Риме завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Автоголом отметился игрок римского клуба Мануэль Ладзари (45-я минута), еще один мяч забил игрок «Вероны» Адриен Тамез (67-я). У хозяев отличился Фелипе Кайседо (56-я).