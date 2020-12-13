«Лацио» проиграл «Вероне» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. «Лацио» уступил «Вероне» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. «Лацио» уступил «Вероне» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
Субботняя встреча в Риме завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Автоголом отметился игрок римского клуба Мануэль Ладзари (45-я минута), еще один мяч забил игрок «Вероны» Адриен Тамез (67-я). У хозяев отличился Фелипе Кайседо (56-я).
«Верона» с 19 очками поднялась на шестое место в турнирной таблице. «Лацио» с 17 баллами опустился на восьмую строчку.