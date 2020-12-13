«Атлетико» впервые проиграл в чемпионате Испании, уступив «Реалу» в дерби

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Субботняя встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:0. Голом отметился Каземиро (15-я минута), также мяч в свои ворота забил голкипер «матрасников» Ян Облак (63-я).

Для «Атлетико» это поражение стало первым в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Форвард Карим Бензема побил рекорд бразильского защитника Роберто Карлоса по числу матчей за мадридский «Реал» среди иностранных футболистов. Для 32-летнего француза это 528-й матч за «Королевский клуб».

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