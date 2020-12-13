«Атлетико» впервые проиграл в чемпионате Испании, уступив «Реалу» в дерби
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. «Реал» на своем поле обыграл «Атлетико» в мадридском дерби в рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. «Реал» на своем поле обыграл «Атлетико» в мадридском дерби в рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу.
Субботняя встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:0. Голом отметился Каземиро (15-я минута), также мяч в свои ворота забил голкипер «матрасников» Ян Облак (63-я).
Для «Атлетико» это поражение стало первым в текущем розыгрыше чемпионата Испании.
Форвард Карим Бензема побил рекорд бразильского защитника Роберто Карлоса по числу матчей за мадридский «Реал» среди иностранных футболистов. Для 32-летнего француза это 528-й матч за «Королевский клуб».
«Реал» набрал 23 очка и вышел на третье место в турнирной таблице. «Атлетико» сохраняет лидерство в чемпионате, опережая «сливочных» на три балла, и имеет одну игру в запасе.