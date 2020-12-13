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01:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Атлетико» впервые проиграл в чемпионате Испании, уступив «Реалу» в дерби

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. «Реал» на своем поле обыграл «Атлетико» в мадридском дерби в рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Субботняя встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:0. Голом отметился Каземиро (15-я минута), также мяч в свои ворота забил голкипер «матрасников» Ян Облак (63-я).

Для «Атлетико» это поражение стало первым в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Форвард Карим Бензема побил рекорд бразильского защитника Роберто Карлоса по числу матчей за мадридский «Реал» среди иностранных футболистов. Для 32-летнего француза это 528-й матч за «Королевский клуб».

Все голы и лучшие моменты чемпионата Испании

«Реал» набрал 23 очка и вышел на третье место в турнирной таблице. «Атлетико» сохраняет лидерство в чемпионате, опережая «сливочных» на три балла, и имеет одну игру в запасе.

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2:0
Первый тайм: 1:0
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