Куман прокомментировал слухи о недовольстве игроков «Барселоны» тактической схемой

«Думаю, игроки верят в меня. В противном случае я бы не смог работать. Мы пытаемся улучшить ситуацию. У нас достаточно времени, чтобы отреагировать, но после последних результатов мы должны показать своё лицо», — приводит слова Кумана Sport.es.

Ранее сообщалось, что футболистам «Барселоны» не нравится тактическая схема, которую применяет главный тренер. По мнению некоторых игроков, схема 4−2−3−1 недостаточно им знакома и дефицит опыта вызывает тактический дисбаланс. Футболисты считают, что в таком случае четыре игрока атакуют, четыре защищаются, а в центре поля остаются только двое. В раздевалке считают, что команда и не атакует, и не защищается.