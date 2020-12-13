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10:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Куман прокомментировал слухи о недовольстве игроков «Барселоны» тактической схемой

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал слухи о недовольстве игроков тактической схемой команды.

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Источник: AP 2020
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«Думаю, игроки верят в меня. В противном случае я бы не смог работать. Мы пытаемся улучшить ситуацию. У нас достаточно времени, чтобы отреагировать, но после последних результатов мы должны показать своё лицо», — приводит слова Кумана Sport.es.

Ранее сообщалось, что футболистам «Барселоны» не нравится тактическая схема, которую применяет главный тренер. По мнению некоторых игроков, схема 4−2−3−1 недостаточно им знакома и дефицит опыта вызывает тактический дисбаланс. Футболисты считают, что в таком случае четыре игрока атакуют, четыре защищаются, а в центре поля остаются только двое. В раздевалке считают, что команда и не атакует, и не защищается.

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