37-летний Хунтелар завершит карьеру по окончании сезона

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«Да, я собираюсь закончить играть. Немного думал об этом на протяжении последнего месяца. Конец приближается, и, думаю, это мой последний сезон. Я с удовольствием буду играть до конца сезона.

Планы? Сперва отдохну, несколько месяцев побуду дома с семьей, все-таки карьера была насыщенной. Затем, думаю, я получу диплом тренера, — сказал Хунтелар Fox Sports.

В нынешнем сезоне Хунтелар в восьми матчах чемпионата Нидерландов забил 3 гола. Действующий трудовой договор между клубом из Амстердама и форвардом истекает 30 июня 2021 года.

На протяжении карьеры Хунтелар также за ПСВ, «Реал», «Милан», «Шальке» и другие клубы.