37-летний Хунтелар завершит карьеру по окончании сезона
Нападающий «Аякса»
Нападающий «Аякса»
«Да, я собираюсь закончить играть. Немного думал об этом на протяжении последнего месяца. Конец приближается, и, думаю, это мой последний сезон. Я с удовольствием буду играть до конца сезона.
Планы? Сперва отдохну, несколько месяцев побуду дома с семьей,
В нынешнем сезоне Хунтелар в восьми матчах чемпионата Нидерландов забил 3 гола. Действующий трудовой договор между клубом из Амстердама и форвардом истекает 30 июня 2021 года.
На протяжении карьеры Хунтелар также за ПСВ, «Реал», «Милан», «Шальке» и другие клубы.