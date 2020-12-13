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10:08 (мск), источник: Sport24

37-летний Хунтелар завершит карьеру по окончании сезона

Нападающий «Аякса» Клас-Ян Хунтелар объявил о завершении карьеры. 37-летний голландец проводит последний сезон.

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Источник: ajax.nl
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«Да, я собираюсь закончить играть. Немного думал об этом на протяжении последнего месяца. Конец приближается, и, думаю, это мой последний сезон. Я с удовольствием буду играть до конца сезона.

Планы? Сперва отдохну, несколько месяцев побуду дома с семьей, все-таки карьера была насыщенной. Затем, думаю, я получу диплом тренера, — сказал Хунтелар Fox Sports.

В нынешнем сезоне Хунтелар в восьми матчах чемпионата Нидерландов забил 3 гола. Действующий трудовой договор между клубом из Амстердама и форвардом истекает 30 июня 2021 года.

На протяжении карьеры Хунтелар также за ПСВ, «Реал», «Милан», «Шальке» и другие клубы.

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