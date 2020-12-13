Рамос стал рекордсменом «Реала» по количеству проведенных мадридских дерби

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Для защитника «Реала» Серхио Рамоса, который вышел в стартовом составе, это мадридское дерби стало 43-м в карьере. Это позволило ему стать рекордсменом по этому показателю среди игроков «Реала».

Рамос обошел по этому показателю Маноло Санчиса и Франсиско Хенто, у которых по 42 дерби. У Мичела и Сантильяна по 36 таких матчей. По 35 сыгранных дерби у Карима Бензема, Чендо и Пирри, у Икера Касильяса — 34.

34-летний защитник сыграл 26 дерби против «Атлетико» в Ла Лиге, 7 в Кубке Испании, 3 в Суперкубке Испании, шесть в Лиге чемпионов и один в Суперкубке Европы. Всего на его счету 12 голов в этих встречах.