Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Рубин
Футбол. Зарубежный
14:30
Кальяри
Интер
Футбол. Зарубежный
15:00
Ницца
Ренн
Футбол. Зарубежный
15:00
Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал Сосьедад
Эйбар
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Локомотив
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Реймс
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Ним
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Дижон
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Рома
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:15
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Бордо
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Ростов
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Урал
Футбол. Зарубежный
19:30
Фулхэм
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:00
Байер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Эльче
Гранада
Футбол. Зарубежный
22:15
Арсенал
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:15
Лестер
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Парма
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Леванте
Футбол. Зарубежный
12.12
Ланс
Монпелье
23
Футбол. Зарубежный
12.12
Эвертон
Челси
10
Футбол. Зарубежный
12.12
Реал
Атлетико
20
Футбол. Зарубежный
12.12
Лацио
Верона
12
Все события
Фоторепортажи
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
10:11 (мск), источник: Sport24

Рамос стал рекордсменом «Реала» по количеству проведенных мадридских дерби

В субботу, 12 декабря, «Реал» обыграл «Атлетико» в матче 13-го тура испанской Ла Лиги. Мадридское дерби завершилось со счетом 2:0.

Наверх
Источник: Reuters
Счастливые комбинации
Истории людей, выигравших в лотерее

Для защитника «Реала» Серхио Рамоса, который вышел в стартовом составе, это мадридское дерби стало 43-м в карьере. Это позволило ему стать рекордсменом по этому показателю среди игроков «Реала».

Рамос обошел по этому показателю Маноло Санчиса и Франсиско Хенто, у которых по 42 дерби. У Мичела и Сантильяна по 36 таких матчей. По 35 сыгранных дерби у Карима Бензема, Чендо и Пирри, у Икера Касильяса — 34.

34-летний защитник сыграл 26 дерби против «Атлетико» в Ла Лиге, 7 в Кубке Испании, 3 в Суперкубке Испании, шесть в Лиге чемпионов и один в Суперкубке Европы. Всего на его счету 12 голов в этих встречах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реал
2:0
Первый тайм: 1:0
Атлетико
 Аршавин закрутил роман с фигуристой красоткой. Он не сводит с нее влюбленных глаз
«Красотка. Само очарование!» И не поверишь, что она не модель, а профессиональная регбистка
«Реал» показал, кто сейчас чемпион. Зидан переиграл Симеоне
Дзюба вытащил «Зенит» на чистое первое место в РПЛ
Джошуа победил нокаутом и защитил три титула чемпиона мира
Фергюсон потерпел второе подряд поражение в UFC
«Кого прибить Казарцеву, чтобы отобрали свисток?» Скандал в РПЛ
Стало известно условие лишения Кокорина зарплаты в «Спартаке»
Куман прокомментировал слухи о недовольстве игроков «Барселоны»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь