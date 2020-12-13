Бензема стал рекордсменом «Реала» по количеству матчей среди иностранцев
Французский нападающий «Реала» Карим Бензема стал рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей среди иностранцев.
Французский нападающий «Реала» Карим Бензема стал рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей среди иностранцев.
Бензема вышел в стартовом составе на игру 13-го тура Ла Лиги с «Атлетико». Этот матч стал для 32-летнего футболиста 528-м в составе мадридского клуба. Француз побил рекорд
Ранее мадридский «Реал» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству выходов из группы. В 6-м туре Лиги чемпионов «сливочные» обыграли мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 2:0 и заняли первое место в квартете B. Благодаря этому «Реал» оформил рекордный 29-й выход из группы в ЛЧ (включая вторые групповые этапы, проводившиеся с 1999 по 2003 год).
В матче с «Боруссией» Бензема забил 50-й гол на групповом этапе Лиги чемпионов и догнал рекордсменов по этому показателю Лионеля Месси и Криштиану Роналду.