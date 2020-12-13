Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Рубин
Футбол. Зарубежный
14:30
Кальяри
Интер
Футбол. Зарубежный
15:00
Ницца
Ренн
Футбол. Зарубежный
15:00
Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал Сосьедад
Эйбар
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Локомотив
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Реймс
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Ним
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Дижон
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Рома
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:15
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Бордо
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Ростов
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Урал
Футбол. Зарубежный
19:30
Фулхэм
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:00
Байер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Эльче
Гранада
Футбол. Зарубежный
22:15
Арсенал
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:15
Лестер
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Парма
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Леванте
Футбол. Зарубежный
12.12
Ланс
Монпелье
23
Футбол. Зарубежный
12.12
Эвертон
Челси
10
Футбол. Зарубежный
12.12
Реал
Атлетико
20
Футбол. Зарубежный
12.12
Лацио
Верона
12
Все события
Фоторепортажи
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
10:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Бензема стал рекордсменом «Реала» по количеству матчей среди иностранцев

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема стал рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей среди иностранцев.

Наверх
Источник: AP 2020

Бензема вышел в стартовом составе на игру 13-го тура Ла Лиги с «Атлетико». Этот матч стал для 32-летнего футболиста 528-м в составе мадридского клуба. Француз побил рекорд экс-защитника «сливочных» бразильца Роберто Карлоса по количеству матчей за «Реал» среди иностранцев (527). Бензема выступает за «Реал» с 2009 года.

Ранее мадридский «Реал» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству выходов из группы. В 6-м туре Лиги чемпионов «сливочные» обыграли мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 2:0 и заняли первое место в квартете B. Благодаря этому «Реал» оформил рекордный 29-й выход из группы в ЛЧ (включая вторые групповые этапы, проводившиеся с 1999 по 2003 год).

В матче с «Боруссией» Бензема забил 50-й гол на групповом этапе Лиги чемпионов и догнал рекордсменов по этому показателю Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Реал» показал, кто сейчас чемпион. Зидан переиграл Симеоне
Дзюба вытащил «Зенит» на чистое первое место в РПЛ
Джошуа победил нокаутом и защитил три титула чемпиона мира
Фергюсон потерпел второе подряд поражение в UFC
«Кого прибить Казарцеву, чтобы отобрали свисток?» Скандал в РПЛ
Стало известно условие лишения Кокорина зарплаты в «Спартаке»
Куман прокомментировал слухи о недовольстве игроков «Барселоны»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь