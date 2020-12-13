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11:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Неизвестные обворовали дом Росси в день прощания с экс-футболистом

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Злоумышленники проникли в дом чемпиона мира 1982 года в составе сборной Италии Паоло Росси в Бучине (Италия) в день прощания с экс-футболистом, сообщает агентство Ansa.

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Источник: Спорт РИА Новости
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Как отмечается в материале, когда вдова Росси вернулась из Виченцы на их ферму в Тоскане, она обнаружила беспорядок, возникший после визита преступников. Среди пропавших вещей оказались часы Росси, полиция ведет расследование.

Росси скончался на 65-м году жизни в среду.

На чемпионате мира 1982 года в Испании Росси стал лучшим бомбардиром с шестью голами. В составе «Ювентуса» он дважды становился чемпионом Италии, был обладателем Кубка Италии, Кубка Кубков, Кубка европейских чемпионов и Суперкубка УЕФА. В 1982 году он стал обладателем «Золотого мяча».

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