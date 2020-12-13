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12:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» потеряла полузащитника Горецку из-за травмы

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка выбыл на неопределенный срок из-за травмы, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Горецка получил повреждение в матче 11-го тура чемпионата Германии против «Униона», который прошел в Берлине в субботу и завершился со счетом 1:1, Горецка был заменен на 76-й минуте.

«Во время рывка он что-то почувствовал, — сказал главный тренер “Баварии” Ханс-Дитер Флик. — Пока что не ясно, что у него. В Мюнхене будут проведены дополнительные обследования. Мы надеемся, что у Леона ничего серьезного».

В сезоне-2020/21 Горецка провел 15 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил четыре гола.

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