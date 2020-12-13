«Бавария» потеряла полузащитника Горецку из-за травмы

Горецка получил повреждение в матче 11-го тура чемпионата Германии против «Униона», который прошел в Берлине в субботу и завершился со счетом 1:1, Горецка был заменен на 76-й минуте.

«Во время рывка он что-то почувствовал, — сказал главный тренер “Баварии” Ханс-Дитер Флик. — Пока что не ясно, что у него. В Мюнхене будут проведены дополнительные обследования. Мы надеемся, что у Леона ничего серьезного».