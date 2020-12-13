«Бавария» потеряла полузащитника Горецку из-за травмы
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка выбыл на неопределенный срок
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка выбыл на неопределенный срок
Горецка получил повреждение в матче 11-го тура чемпионата Германии против «Униона», который прошел в Берлине в субботу и завершился со счетом 1:1, Горецка был заменен на 76-й минуте.
«Во время рывка он
В сезоне-2020/21 Горецка провел 15 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил четыре гола.