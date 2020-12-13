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12:50 (мск), источник: Sport24

Чех в понедельник сыграет за резервную команду «Челси». Вратарь не играл с мая 2019 года

Советник тренерского штаба «Челси» Петр Чех намерен сыграть за резервную команду синих против «Тоттенхэма» в матче Премьер-лиги 2 в понедельник. Об этом сообщает The Athletic.

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38-летний чех не играл на профессиональном уровне после ухода в мае 2019 года, но тренировался с главной командой «Челси» в течение нескольких месяцев и в октябре был внесен клубом в заявку на сезон АПЛ.

Чех сыграет 14 декабря, поскольку Лукас Бергстром, основной вратарь команды развития «Челси», в субботу играл за команду до 18 лет, и в клубе не хотят переутомлять финна. За команду развития мог бы сыграть Карло Жигер, но 19-летний футболист, который котируется в иерархии вратарей «Челси» выше Чеха, в настоящее время является частью пузыря первой команды, и лондонский клуб не хочет отправлять игрока на матч, поскольку после этого тому придется пропустить некоторое время, ожидая результата теста на COVID-19.

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