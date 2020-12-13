Дортмундская «Боруссия» отправила в отставку тренера Фавра

Такое решение было принято после поражения «Боруссии» от «Штутгарта» со счетом 1:5 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Германии, который прошел в субботу. Этот проигрыш стал третьим подряд в домашних играх и четвертым в нынешнем сезоне в чемпионате страны.

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Команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 19 очков после 11 матчей и отставая от лидирующей «Баварии» на пять очков. Ранее «Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в своей группе.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник 63-летнего швейцарца Эдин Терзич. По данным издания Bild, кандидатами на должность наставника команды являются Юлиус Нагельсман («Лейпциг») и Марко Розе («Боруссия», Мёнхенгладбах).