Дортмундская «Боруссия» отправила в отставку тренера Фавра
ТАСС, 13 декабря. Руководство германского футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) отправило в отставку с поста главного тренера Люсьена Фавра. Об этом сообщает
ТАСС, 13 декабря. Руководство германского футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) отправило в отставку с поста главного тренера Люсьена Фавра. Об этом сообщает
Такое решение было принято после поражения «Боруссии» от «Штутгарта» со счетом 1:5 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Германии, который прошел в субботу. Этот проигрыш стал третьим подряд в домашних играх и четвертым в нынешнем сезоне в чемпионате страны.
Команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 19 очков после 11 матчей и отставая от лидирующей «Баварии» на пять очков. Ранее «Боруссия» вышла в
Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник 63-летнего швейцарца Эдин Терзич. По данным издания Bild, кандидатами на должность наставника команды являются Юлиус Нагельсман («Лейпциг») и Марко Розе («Боруссия», Мёнхенгладбах).
Фавр проработал на посту главного тренера «Боруссии» 2,5 года, выиграв Суперкубок Германии в 2019 году. Контракт со швейцарским специалистом был рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее Фавр работал в швейцарских «Эшаллане», «Ивердоне», «Серветте», «Цюрихе», германских «Герте» и «Боруссии» (Мёнхенгладбах) и французской «Ницце». Приводил «Серветт» к победе в розыгрыше Кубка Швейцарии (2001), «Цюрих» — дважды в чемпионате Швейцарии (2006, 2007) и один раз в кубке страны (2005).