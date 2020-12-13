«Ливерпуль» ушел от поражения в матче с новичком АПЛ

Встреча прошла в воскресенье, 13 декабря, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме в составе победителей голом отметился Бобби Рид. В концовке матча пенальти реализовал Мохамед Салах.

Новичок АПЛ «Фулхэм» набрал восемь очков и находится на 17-й позиции. В активе «Ливерпуля» 25 очков, красные занимают второе место.