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21:50 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» ушел от поражения в матче с новичком АПЛ

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 13 декабря, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме в составе победителей голом отметился Бобби Рид. В концовке матча пенальти реализовал Мохамед Салах.

Новичок АПЛ «Фулхэм» набрал восемь очков и находится на 17-й позиции. В активе «Ливерпуля» 25 очков, красные занимают второе место.

В следующем туре «Ливерпуль» 16 декабря на своем поле примет «Тоттенхэм». «Фулхэм» в тот же день дома сыграет с «Брайтоном».

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Фулхэм
1:1
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
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