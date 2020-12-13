«Ювентус» обыграл «Дженоа» благодаря двум голам Роналду с пенальти

«Ювентус» открыл счёт во втором тайме — забил нападающий Пауло Дибала, откликнувшийся на передачу хавбека Уэстона Маккенни. Спустя четыре минуты счёт сравнял полузащитник «Дженоа» Стефано Стураро, ему ассистировал Лука Пеллегрини. На 78-й минуте форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду реализовал первый пенальти, на 88-й минуте — второй.