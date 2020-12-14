«Милан» в компенсированное время ушёл от поражения в матче с «Пармой»

Гости вышли вперёд на 13-й минуте, счёт открыл Эрнани. В начале второго тайма Ясмин Куртич восстановил равновесие в счёте. Но в итоге «Милану» удалось спасти матч. Уже через две минуты Тео Эрнандес отыграл один мяч, а в компенсированное время француз оформил дубль.