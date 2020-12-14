«Лион» обыграл ПСЖ в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Лион» обыграл «Пари Сен-Жермен» в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Лион» обыграл «Пари Сен-Жермен» в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая на поле парижан, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, победу которым принес Тино Кадевере, отличившийся на 35-й минуте. У «Лиона» в компенсированное к матчу время был удален Тиаго Мендес за фол против Неймара.
«Лион» с 29 очками идет на втором месте в турнирной таблице, имея равное количество очков с лидером «Лиллем». «ПСЖ» (28) — 3-й.