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10:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лион» обыграл ПСЖ в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Лион» обыграл «Пари Сен-Жермен» в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая на поле парижан, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, победу которым принес Тино Кадевере, отличившийся на 35-й минуте. У «Лиона» в компенсированное к матчу время был удален Тиаго Мендес за фол против Неймара.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лион» с 29 очками идет на втором месте в турнирной таблице, имея равное количество очков с лидером «Лиллем». «ПСЖ» (28) — 3-й.

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