«Лион» обыграл ПСЖ в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая на поле парижан, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, победу которым принес Тино Кадевере, отличившийся на 35-й минуте. У «Лиона» в компенсированное к матчу время был удален Тиаго Мендес за фол против Неймара.