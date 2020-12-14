Футболист «Кайрата» вошел в тройку лучших спортсменов года в Кыргызстане

Футболист «Кайрата» Гулжигит Алыкулов вошел в тройку лучших спортсменов года в Кыргызстане по версии телеканала КТРК, сообщает KazFootball.kz.

Команда Кайрат

Алыкулов в 2020 году стал чемпионом Казахстана с «Кайратом». 20-летний полузащитник провел 18 матчей и забил один гол в премьер-лиге.

Также игрок дебютировал в Лиге Европы и отличился в матче первого квалификационного раунда против армянского «Ноа» (4:0).

Лучшим же спортсменом года стал нападающий «Дордоя» и сборной Кыргызстана Мирлан Мурзаев.