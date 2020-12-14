«Вердикт ФИФА в мою пользу». Африканский футболист — о споре с «Тоболом» и фальсификации документов

«Мое официальное заявление в связи с вердиктом ФИФА по спору с ФК “Тобол”. Вердикт ФИФА в мою пользу подтверждает, что я всегда говорил только правду. Я честен перед Богом, перед футболом, перед “Тоболом” и его болельщиками. В сложившейся ситуации в неизбежных потерях “Тобола”, как финансовых, так и репутационных, виноваты только руководители “Тобола”. К сожалению, “Тобол” доказано соврал. Ведь правовая позиция “Тобола” в отзыве в ПРС ФИФА кардинально отличалась от правовой позиции “Тобола” в его отзыве в ПРС КФФ. Мы считаем, что юридическая компания СИЛА, представлявшая “Тобол” в ФИФА, сочла неубедительной ложь “Тобола” в его отзыве в КФФ и совместно с “Тоболом” разработала новую стратегию защиты, основанную на другой лжи. Но эта другая ложь “Тобола” оказалась еще более абсурдной и неправдоподобной. Все должны знать, что “Тобол” сфальсифицировал документы по моему увольнению, подделал мою подпись на приказе об увольнении. Я понимаю растерянность и истерику директора “Тобола” г-на Панина после вердикта ФИФА и его желание продолжить судиться в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, поскольку рано или поздно встанет вопрос об ответственности за совершенные против меня и против интересов “Тобола” преступные деяния. Я понимаю, что эта компания СИЛА также заинтересована в продолжении судебных тяжб. Ведь чем больше судов, тем больше заработок юристов. Мы готовы судиться в КАС и абсолютно уверены, что вердикт КАС также будет в нашу пользу, а сумма компенсации только вырастет за счет немаленьких процентов и выплат представителю. Кроме того, “Тоболу” придется заплатить десятки тысяч долларов за рассмотрение спора. Но руководство казахстанских клубов, и, похоже, “Тобола” в том числе, дополнительные затраты не пугают. Ведь затраты не их личные, а отсрочку и возможность еще побыть руководителями они себе таким образом продлевают, как, например, в случае с ФК “Иртыш”. Это очень печально, потому что порой последствия деятельности нерадивых руководителей становятся для клубов неподъемными. Мне известно, что руководство “Тобола” пытается убедить моего агента г-на Георгия Корпачана повлиять на меня и заставить пойти на уступки. Но это моя воля и мои решения. Руководство “Тобола” предложило мне согласиться на выплату 33 процентов от присужденной мне в ФИФА суммы. Через несколько дней предложение “Тобола” было издевательски увеличено аж до 37 процентов. Мне просто интересно, как они получили эти цифры? Почему сначала 33 процента? Почему потом 37процентов? Удивительная логика… После таких оскорбительных и неуважительных попыток “Тобола” урегулировать ситуацию я официально заявляю, что единственным человеком, уполномоченным мною на ведение дел по спору с “Тоболом”, является г-н Дмитрий Васильев. Единственным человеком, с кем мой представитель вправе вести диалог по урегулированию ситуации, является аким Костанайской области г-н Архимед Мухамбетов, поскольку мы не доверяем ни руководству “Тобола”, ни юридической компании СИЛА, представляющей “Тобол”. Я не желаю дальнейших нега и по возможному будущему решению КАС. Полагаю, что это опасность не только для меня, но и риск для костанайского футбола в целом. Ведь все мы помним, как в этом году прекратила свою деятельность общественная организация (фонд) ФК “Иртыш”. В связи с этим я требую от КФФ не допустить к участию в соревнованиях новый ФК “Тобол” без гарантирования им правопреемства по обязательствам старого ТОО “Тобол”. Соответствующее официальное требование мы направим в КФФ и в ФИФА в ближайшие дни. Уважаемые болельщики “Тобола”! Благодарю вас за поддержку, которую вы, не переставая, мне оказываете. Мне очень приятно, что вы поверили мне, а не лживому руководству “Тобола”. Я очень хочу, чтобы вся эта ситуация благополучно разрешилась, чтобы “Тобол” с новым достойным руководством продолжил играть, побеждать и радовать вас! Искренне Ваш, Fernander Kassai», — написал он.