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11:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Невеста Роналду снялась в красном белье рядом с елкой

Невеста нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала фото в белье рядом с рождественской елкой. Пост доступен в Instagram модели.

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13
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За первые несколько часов пост набрал более 1,3 миллиона лайков. На фото Родригес предстала перед подписчиками в красном белье. Рядом с испанкой — рождественская елка.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ноябре появилось фото невесты Роналду в обтягивающих штанах для йоги.

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За первые часы публикация собрала более двух миллионов лайков.

В августе Родригес засняли во время отдыха на борту яхты. Девушку запечатлели в черном бикини ныряющей в воду в плавательных очках. Роналду и Родригес проводили время на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе на лодке стоимостью шесть миллионов евро (около 460 миллионов рублей).

Родригес встречается с Роналду с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.

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