Взлет в «Локомотиве» и перезагрузка в Казахстане. Лучший вратарь КПЛ-2020
Семь лет назад его вызывали в сборную России.
Семь лет назад его вызывали в сборную России.
Продолжая подводить итоги прошедшего чемпионата Казахстана, теперь мы акцентируем свое внимание на персоналиях. В категории «Лучший вратарь» не было явного фаворита, поэтому корреспондент Vesti.kz выделил не самого очевидного кандидата.
Как правило, лучший вратарь — это тот, кто пропустил наименьшее количество голов или оформил наибольшее количество «сухих» матчей, но в случае с нашим кандидатом стоит сделать исключение. Мирослав Лобанцев — скрытый герой КПЛ, который спас «Кызыл-Жар СК» от вылета.
У российского вратаря не лучшая статистика в лиге, но непременно стоит обратить внимание на то, в какой команде он выступал, в отличие от многих его коллег. У Мирослава шесть «сухарей» в 18 играх, столько же у Сейсена, Покатилова и Заруцкого. Но надо сказать, что у каждого из перечисленных вратарей более качественные игроки обороны, плюс «Кайсар» и «Тараз» играли в выстроенной и закрытой системе. По воротам «Кызыл-Жара» наносили больше ударов, Лобанцеву было необходимо держать себя в тонусе на протяжении всех 90 минут. Поэтому его шесть «сухих» матчей и в целом весь сезон — этот тот вклад, который невозможно переоценить.
Хотя показатели молодого Сейсена тоже впечатляют, но
Лобанцев показал отличную школу, он воспитанник одной из лучших футбольных академий России — «Локомотива». Там он дорос до основы, поработал с опытнейшим тренером вратарей Зауром Хаповым, тренировался с голкипером сборной России Гилерме. Этот опыт определенно чувствуется в Лобанцеве, в «Кызыл-Жаре» он спокойно управлял обороной и вселял уверенность в защитников.
Учитывая статус нелегионера в Казахстане, отличный возраст (25 лет), качественный дебютный сезон в КПЛ — это делает Лобанцева одним из самых котируемых вратарей в лиге и, возможно, зимой россиянин пойдет на повышение в гораздо более амбициозную команду КПЛ.