Взлет в «Локомотиве» и перезагрузка в Казахстане. Лучший вратарь КПЛ-2020

Продолжая подводить итоги прошедшего чемпионата Казахстана, теперь мы акцентируем свое внимание на персоналиях. В категории «Лучший вратарь» не было явного фаворита, поэтому корреспондент Vesti.kz выделил не самого очевидного кандидата.

Как правило, лучший вратарь — это тот, кто пропустил наименьшее количество голов или оформил наибольшее количество «сухих» матчей, но в случае с нашим кандидатом стоит сделать исключение. Мирослав Лобанцев — скрытый герой КПЛ, который спас «Кызыл-Жар СК» от вылета.

У российского вратаря не лучшая статистика в лиге, но непременно стоит обратить внимание на то, в какой команде он выступал, в отличие от многих его коллег. У Мирослава шесть «сухарей» в 18 играх, столько же у Сейсена, Покатилова и Заруцкого. Но надо сказать, что у каждого из перечисленных вратарей более качественные игроки обороны, плюс «Кайсар» и «Тараз» играли в выстроенной и закрытой системе. По воротам «Кызыл-Жара» наносили больше ударов, Лобанцеву было необходимо держать себя в тонусе на протяжении всех 90 минут. Поэтому его шесть «сухих» матчей и в целом весь сезон — этот тот вклад, который невозможно переоценить.

Хотя показатели молодого Сейсена тоже впечатляют, но все-таки у него были очевидные ошибки и он не являлся однозначно первым вратарем в своей команде. Лучший голкипер лиги по количеству матчей без пропущенных голов — Александр Мокин, у него феноменальная статистика — 13 матчей, из них 10 «сухих». Но оборона «Тобола» — это все игроки сборной, они меньше всех пропустили, Бабаян знает, как сделать так, чтобы мячи до вратаря доходили «спущенными». Так и получилось, не умаляя заслуг Мокина (он совершил отличный камбэк в карьере), но все же уровень давления на ворота «Тобола» и того же «Кызыл-Жара» был абсолютно разным.

Лобанцев показал отличную школу, он воспитанник одной из лучших футбольных академий России — «Локомотива». Там он дорос до основы, поработал с опытнейшим тренером вратарей Зауром Хаповым, тренировался с голкипером сборной России Гилерме. Этот опыт определенно чувствуется в Лобанцеве, в «Кызыл-Жаре» он спокойно управлял обороной и вселял уверенность в защитников.