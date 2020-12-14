«Признаю, что хорошо зарабатывал». Легионер — о причинах ухода из «Кайрата», предложениях из Европы и жизни в Казахстане

Бывший футболист «Кайрата» Конрад Вжесиньски в интервью Meczyki.pl рассказал, почему решил покинуть алматинский клуб, а также поведал о поступавших ранее предложениях от казахстанских и европейских команд.

— После двух сезонов вы расстались с «Кайратом». Почему?

— Это было совместное решение. Мой контракт истекал, и мы подумали, что сейчас хорошее время для перемен. Я выиграл чемпионат — первый за 16 лет для клуба. «Кайрат» — большой клуб в Казахстане. Он определенно выделяется из общей массы вместе с «Астаной». Он заслужил, наконец, победу в чемпионате. Год назад у нас не получилось, мы заняли второе место, но теперь мы достигли своей цели.

— Вы играли меньше, чем после трансфера из Польши.

— Многое этому способствовало. В первой части соревнований и в самых важных матчах я играл больше. В итоге, когда мы выиграли титул за четыре тура до конца чемпионата, игрового времени стало меньше. Известно, что клуб также начал делать ставку на игроков, которые будут его костяком в будущем. И я решил уйти. Между тем путаница с коронавирусом все еще была. Это было тяжелое и трудное время для всех.

Команда Кайрат

— Летом у вас же было несколько предложений.

— Да, но я хотел выиграть чемпионат и решил доработать контракт до конца. Теперь я свободен. Летом поступали предложения из Турции. Также интересовались мной из Шотландии и Польши. Есть предложение с Ближнего Востока. Несколько месяцев назад я думал о том, как лучше поступить, и в итоге решил, что надо доиграть в «Кайрате».

— Были ли предложения из Казахстана?

— Я играл в большом клубе. Я продвигался и признаю, что хорошо зарабатывал. Многому научился у тренера Алексея Шпилевского. Не могу ни на что жаловаться, потому что «Кайрат» — хорошо организованный клуб, у которого отличная тренировочная база, тренировочные сборы проходят на высшем уровне… Полный комфорт. Однако я посчитал, что мне 27 лет и я еще могу играть на хорошем уровне. Ставлю перед собой новые цели. Поэтому понял, что изменения пойдут мне на пользу. Я из тех игроков, которые любят поднимать планку. Мы говорим о разных направлениях, и мое будущее должно проясниться в ближайшее время.

— Как жилось в Казахстане?

— Очень хорошо. У меня было несколько хороших предложений от местных клубов, но я, скорее всего, поменяю страну. Здесь родился мой первый ребенок. Жена сейчас беременна… В моей жизни тоже много всего происходит. Надеюсь на новую и интересную главу в ней.

— Можете ли перейти в польский клуб?

— Ходят разные слухи, но я бы не хотел их комментировать. Я предпочитаю конкретику. Мы рассматриваем разные предложения. Я не говорю «нет» польским клубам, хотя должен признать, что предпочел бы играть за границей. Ситуация должна скоро проясниться.