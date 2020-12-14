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14:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Нас не ждет участь “Иртыша”». В клубе КПЛ отреагировали на заявление экс-игрока о подделке документов

Руководство уверено в своей правоте.

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Директор костанайского «Тобола» Николай Панин прокомментировал заявление бывшего защитника клуба Фернандера Кассая, обвинившего руководство в фальсификации документов.

«Фернандер Кассай заявляет, что “Тобол” сфальсифицировал документы и подделал его подпись в приказе об увольнении. Могу утверждать, что в клубе никто и ничего не подделывал. Более того, у нас есть три свидетеля — бухгалтер и юристы, которые видели, что Фернандер Кассай собственноручно подписал приказ об увольнении. У клуба есть твердая позиция, которой мы продолжаем придерживаться. Мы уверены в своей правоте», — приводит его слова официальный сайт клуба.

Команда
Тобол Кс

— Кассай говорит, что у клуба могут быть проблемы в следующем сезоне из-за решения ФИФА. Насколько это соответствует действительности?

— Можно сказать, что в ФИФА вынесли промежуточный вердикт, с которым клуб не согласен. Мы продолжим борьбу, итоговое решение по нашему делу будет приниматься CAS в Лозанне.

Я хочу успокоить болельщиков футбольного клуба «Тобол» и официально заявляю, что нас не ждет участь «Иртыша». У клуба нет задолженностей ни перед кем из футболистов или сотрудников за 2020 год и все предыдущие, у нас нет никаких долгов.

Ни о каких санкциях на клуб со стороны международных организаций не может идти и речи. Сейчас мы готовимся к участию в новом еврокубковом турнире Лига конференций.

Мы готовы продолжать борьбу и уверены, что Лозанна примет справедливое решение. Если арбитражный суд примет сторону игрока, что маловероятно, то у «Тобола» достаточно спонсорских средств, чтобы закрыть этот вопрос.

Отметим, что Кассай рассказал о готовности и дальше судиться с бывшим клубом. 33-летний игрок выступал за «Тобол» в период 2016—2019 годов, провел 129 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять ассистов.

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