Новая надежда сборной и один из главных активов «Кайрата». Лучший защитник КПЛ-2020

Их ошибки всегда заметны, а хорошая игра зачастую остается без внимания — это участь защитников. Но даже в таком амплуа в чемпионате Казахстана есть игроки, которые проявили себя достаточно ярко, об одном из них рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Команда Кайрат

К сожалению, в Казахстане не так много игроков, которые стремительно прогрессируют, но одним из тех редких примеров является защитник «Кайрата» Нуралы Алип. В 20 лет он является основным игроком своего клуба и сборной Казахстана.

Алип — это сочетание генетически сильных данных, менталитета настоящего спортсмена и определенной уникальности с точки зрения футбольных скиллов для его позиции.

Прогресс центрального защитника был заметен во всем — он стал более успешен по части выигранных единоборств, улучшил умение продвигать мяч и обрел еще больше уверенности и харизмы.

Мы уже посвящали Нуралы отдельный текст, где рассказывали о его появлении в «Кайрате», преимуществах и слабостях, а также о масштабе потенциала. Поэтому сейчас лучше обратить внимание на то, как выделялся Алип на фоне других своих коллег.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jQAeQBo24-c" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Например, он гораздо моложе своего партнера по центру обороны Раде Дугалича, но выглядит столь же зрело по игре и визуально допускает меньше ошибок. Другие центрбеки из «Тобола» Темирлан Ерланов и Сергей Малый также провели качественный сезон, но их функционал чуть более ограничен по сравнению с Алипом, «кайратовец» предстает более современным защитником, к тому же его рабочая левая нога — это тоже важное преимущество.

Казалось, что Нуралы могут подвинуть в этой номинации латерали, ведь их игра всегда ярче и заметнее, они не зациклены только на обороне. Тот же Гафуржан Суюмбаев оформил восемь результативных действий за сезон, отличный показатель. Но только и тут Алип не сильно уступает своему партнеру, у него четыре гола. Да, большинство с пенальти, но это тоже его сильно выделяет и говорит об огромном доверии к игроку со стороны команды и тренерского штаба.

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