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15:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Под громкое имя сумел выбить солидный бюджет». «Тараз» может расстаться с Никитенко и пригласить известного тренера

В клубе также могут поменять всех легионеров.

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Руководство «Тараза» не планирует продлевать контракт с занимающим должность главного тренера Владимиром Никитенко, сообщает в своем телеграм-канале журналист Айдын Кожахмет.

Команда
Тараз

Отмечается, что все решится после встречи руководства клуба с акимом области Бердибеком Сапарбаевым. Но вероятно, что глава региона не станет возражать против ухода казахстанского специалиста, так как тот не выполнил поставленную на сезон задачу — попадание в первую шестерку команд.

«Поскольку встречи между директором и акимом еще не было, то и говорить о бюджете и задачах на следующий сезон не приходится. Но если все будет хорошо, то руководитель “Тараза” Талгат Турлыбайулы попытается провернуть тот же фокус, что и восемь-девять лет назад, когда он пригласил победителя Лиги чемпионов Любко Петровича и под громкое имя сумел выбить солидный бюджет. Тогда жамбылцам удалось завоевать четвертое место в чемпионате, с тех пор лучше результата не было. Возможно, и сейчас Турлыбайулы сможет заманить зарубежного тренера с именем, поменять всех легионеров», — пишет Кожахмет.

При этом уже завтра, 15 декабря, местные игроки «Тараза» начнут подготовку к следующему сезону КПЛ под руководством местных же тренеров.

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