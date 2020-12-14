«Под громкое имя сумел выбить солидный бюджет». «Тараз» может расстаться с Никитенко и пригласить известного тренера
В клубе также могут поменять всех легионеров.
В клубе также могут поменять всех легионеров.
Руководство «Тараза» не планирует продлевать контракт с занимающим должность главного тренера Владимиром Никитенко, сообщает в своем
Отмечается, что все решится после встречи руководства клуба с акимом области Бердибеком Сапарбаевым. Но вероятно, что глава региона не станет возражать против ухода казахстанского специалиста, так как тот не выполнил поставленную на сезон задачу — попадание в первую шестерку команд.
«Поскольку встречи между директором и акимом еще не было, то и говорить о бюджете и задачах на следующий сезон не приходится. Но если все будет хорошо, то руководитель “Тараза” Талгат Турлыбайулы попытается провернуть тот же фокус, что и
При этом уже завтра, 15 декабря, местные игроки «Тараза» начнут подготовку к следующему сезону КПЛ под руководством местных же тренеров.