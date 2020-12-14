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13:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер ПСЖ и «Ливерпуля» Жерар Улье скончался в возрасте 73 лет

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывший тренер футбольных клубов «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуль» Жерар Улье скончался в возрасте 73 лет, сообщает L’Equipe.

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Источник: AP 2020

Улье не стало в воскресенье, когда он только вернулся домой после перенесенной операции на аорте, которая прошла около трех недель назад. В конце прошлой недели тренер сообщал, что он тяжело перенес операцию, но с ним все будет хорошо.

Улье был главным тренером французских клубов «Ланс» (1982−1985), «ПСЖ» (1985−1988), «Лион» (2005−2007), возглавлял сборную Франции (1992−1993) и английские «Ливерпуль» (1998−2004) и «Астон Виллу» (2010 — 2011). Помимо тренерской работы в клубах, Улье занимал различные должности в Футбольной федерации Франции.

За вклад в развитие французского футбола в 2002 году он был награжден орденом Почетного легиона, а за заслуги перед британским футболом был удостоен ордена Британской империи в 2003-м.

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