Экс-тренер ПСЖ и «Ливерпуля» Жерар Улье скончался в возрасте 73 лет
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывший тренер футбольных клубов «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуль» Жерар Улье скончался в возрасте 73 лет, сообщает L’Equipe.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывший тренер футбольных клубов «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуль» Жерар Улье скончался в возрасте 73 лет, сообщает L’Equipe.
Улье не стало в воскресенье, когда он только вернулся домой после перенесенной операции на аорте, которая прошла около трех недель назад. В конце прошлой недели тренер сообщал, что он тяжело перенес операцию, но с ним все будет хорошо.
За вклад в развитие французского футбола в 2002 году он был награжден орденом Почетного легиона, а за заслуги перед британским футболом был удостоен ордена Британской империи в 2003-м.