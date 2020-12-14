Кто решает. Только в двух клубах КПЛ-2020 казахстанцы забили больше голов, чем иностранцы
Самым результативным стал «Кайрат».
Самым результативным стал «Кайрат».
В КПЛ-2020 лишь в двух клубах казахстанцы забили больше голов, чем иностранные футболисты, сообщает корреспондент Vesti.kz. Данными показателями отметились чемпион и
Алматинский «Кайрат» без учета автоголов соперников забил 45 мячей, из них на счету казахстанцев — 25 голов. 20 взятий ворот оформили иностранные игроки.
Футболисты «Тобола» отличились 25 раз — 16 голов у казахстанцских футболистов и девять у иностранцев.
В остальных случаях участие легионеров в забитых голах было от минимального до подавляющего.
И если, например, в ФК «Каспий» из 15-ти голов семь забили местные игроки и восемь иностранцы, то в «Окжетпесе» из 16-ти мячей на счету казахстанцев всего лишь два гола, а остальные 14 взятий ворот оформили зарубежные игроки.
В «Астане» из 29-ти мячей (три гола аннулировано
В остальных клубах сложилась следующая картина: «Кайсар» — 20 мячей (12 у иностранцев и восемь у казахстанцев), «Тараз» — 17 (12 зарубежные игроки пять казахстанцы), «Кызыл-Жар СК» — 14 (девять иностранцы и пять казахстанцы).
Отметим, что лучшим бомбардиром КПЛ-2020 стал бразильский полузащитник «Ордабасы» Жоао Пауло, забивший 12 мячей. Абат Аймбетов из «Кайрата» стал вторым в гонке бомбардиров — десять голов.
Напомним, чемпионом Казахстана впервые за 16-лет стал алматинский «Кайрат». «Тобол» занял второе место, а «Астана» обзавелась первой в истории клуба «бронзой» КПЛ. «Шахтер» вытеснил из еврокубковой зоны «Ордабасы». «Горняки» впервые с 2014 года выступят на международной арене, а единственным неудачником сезона стал «Окжетпес», вылетевший в первую лигу. В