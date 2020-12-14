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16:09 (мск), источник: Vesti.kz

Кто решает. Только в двух клубах КПЛ-2020 казахстанцы забили больше голов, чем иностранцы

Самым результативным стал «Кайрат».

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В КПЛ-2020 лишь в двух клубах казахстанцы забили больше голов, чем иностранные футболисты, сообщает корреспондент Vesti.kz. Данными показателями отметились чемпион и вице-чемпион страны.

Алматинский «Кайрат» без учета автоголов соперников забил 45 мячей, из них на счету казахстанцев — 25 голов. 20 взятий ворот оформили иностранные игроки.

Футболисты «Тобола» отличились 25 раз — 16 голов у казахстанцских футболистов и девять у иностранцев.

В остальных случаях участие легионеров в забитых голах было от минимального до подавляющего.

Команда
Кайрат

И если, например, в ФК «Каспий» из 15-ти голов семь забили местные игроки и восемь иностранцы, то в «Окжетпесе» из 16-ти мячей на счету казахстанцев всего лишь два гола, а остальные 14 взятий ворот оформили зарубежные игроки.

В «Астане» из 29-ти мячей (три гола аннулировано из-за технической победы над «Жетысу») 22 забили иностранцы и семь казахстанцы. Похожие показатели сложились и в нескольких других клубах: «Шахтер» — 28 голов (20 иностранцы и восемь казахстанцы), «Ордабасы» — 27 (22 иностранцы и 5 казахстанцы), «Жетысу» — 26 (18 зарубежные футболисты и восемь местные).

В остальных клубах сложилась следующая картина: «Кайсар» — 20 мячей (12 у иностранцев и восемь у казахстанцев), «Тараз» — 17 (12 зарубежные игроки пять казахстанцы), «Кызыл-Жар СК» — 14 (девять иностранцы и пять казахстанцы).

Отметим, что лучшим бомбардиром КПЛ-2020 стал бразильский полузащитник «Ордабасы» Жоао Пауло, забивший 12 мячей. Абат Аймбетов из «Кайрата» стал вторым в гонке бомбардиров — десять голов.

Напомним, чемпионом Казахстана впервые за 16-лет стал алматинский «Кайрат». «Тобол» занял второе место, а «Астана» обзавелась первой в истории клуба «бронзой» КПЛ. «Шахтер» вытеснил из еврокубковой зоны «Ордабасы». «Горняки» впервые с 2014 года выступят на международной арене, а единственным неудачником сезона стал «Окжетпес», вылетевший в первую лигу. В премьер-лигу по итогам сезона вернулись «Атырау» и «Актобе».

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