Один из лучших бомбардиров белорусского клуба может продолжить карьеру в КПЛ

Гвинейский форвард Момо Янсане может продолжить карьеру в Казахстане. К футболисту также проявляют интерес клубы из чемпионата Беларуси, где он выступал ранее, сообщил корреспонденту Vesti.kz источник, близкий к ситуации.

Команда Ислочь

Отмечается, что 23-летний Янсане может пополнить состав одного из клубов из верхней части турнирной таблицы КПЛ, в частности, упоминается «Ордабасы».

С 2019 года футболист играл за ФК «Ислочь», проведя в общей сложности 57 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 11 голевых передач. В сезоне-2020 он сыграл 23 матча в чемпионате Беларуси и забил восемь голов, став одним из лучших бомбардиров «Ислочи» и самым полезным игроком клуба — десять мячей (еще два в Кубке Беларуси) и семь ассистов.

В сентябре Янсане перешел в клуб «Блэк Старз» из Мали.

Игрок вызывался в олимпийскую сборную Гвинеи (U-23) и впервые получил приглашение в национальную команду, за которую пока не сыграл.