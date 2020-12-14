Он делал болельщиков счастливыми. Скончался бывший тренер «Ливерпуля» Жерар Улье
Ушел из жизни знаменитый французский тренер.
Ушел из жизни знаменитый французский тренер.
Конец этого тяжелого года получается страшным для футбола. За несколько недель ушли Диего Марадона и Виктор Понедельник, Паоло Росси и Алехандро Сабелья. Теперь не стало знаменитого французского тренера Жерара Улье. Он скорее напоминал профессора, и, возможно, в этом было
Впоследствии английский язык пригодился Улье в Англии, где француз провел, возможно, самый яркий период в своей карьере. Его «Ливерпуль» так и не стал чемпионом, но играл в потрясающе красивый футбол. Такой же невероятный, как самый безумный финал Кубка УЕФА против «Алавеса» с решающим голом в дополнительное время (5:4). Тогда красные за один сезон выиграли Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА!
Просто образец кубкового характера, а еще кураж и классный футбол. Джеррард, Каррагер, Реднапп, Хююпя, Хески, Фаулер, Хаманн, Шмицер, Риисе, Дудек, Барош, Оуэн… Та команда дарила болельщикам сумасшедшие эмоции, а Улье, придя в клуб в качестве помощника Роя Эванса, начал пятилетнюю перестройку команды и изменил «Ливерпуль».
Джерри, как прозвали француза, всю жизнь находился в творческом поиске. В 1996-м он привел Францию к победе на юношеском чемпионате Европы, обладая невероятной по таланту атакующей линией в лице Анри, Трезеге и Анелька. Можно сказать, подготовил новое поколение, блиставшее во время доминирования Франции на международной арене. Хотя как раз с национальной командой Улье не везло. Придя на смену Мишелю Платини, он не смог вывести трехцветных на ЧМ-1994, когда путевка в Штаты уже лежала в кармане. Те 2:3 от Израиля и 1:2 от Болгарии с голом Костадинова на последних минутах до сих пор сидят занозой в сердцах болельщиков. А когда Улье работал в федерации, ему ставили в упрек поддержку Рамона Доменека, который на фоне грандиозного скандала провалился на ЧМ-2010.
Возможно, прямой связи тут и нет, однако все эти истории оставляли рубцы на сердце, которое Жерара в итоге и подвело. В октябре 2001 года тренеру потребовалась срочная операция. Его отправили в больницу прямо во время матча с «Лидс», и пока он восстанавливался, игрой «Ливерпуля» в течение почти пяти месяцев рулил Фил Томпсон. В 2007-м Улье уже подписал контракт с киевским «Динамо», но спустя несколько дней после оформления соглашения его снова подвело здоровье. По этой же причине в 2011-м тренер покинул «Астон Виллу» после первого из трех прописанных в контракте сезонов. Работа телевизионным экспертом была спокойнее, но все равно он ушел от нас слишком рано — всего в 73 года, после госпитализации в связи с очередной операцией на аорте.
Сейчас, когда футбольный мир прощается с Жераром, видишь: его любили все и везде. В «Лансе», который тренировавший до этого только любителей Улье сразу вывел в Кубок УЕФА. В «ПСЖ», где в первый же год работы был завоеван чемпионский титул с золотым поколением Доменика Рошто и Луиса Фернандеса. В «Лионе», откуда от ушел по личным причинам после двух побед в чемпионате Франции. И, конечно, в «Ливерпуле», болельщиком которого француз стал еще студентом, когда побывал на матче красных во главе с легендарным Билом Шенкли. Это ведь невероятный сюжет — возглавить команду, которой отдано твое сердце.
«Один из самых умных, добрых и милых людей в футболе», — написал Гари Линекер.
«Мое сердце разбито… Это великий тренер и
«Абсолютно опустошен… Он изменил меня как человека и как игрока», — говорит Джейми Каррагер.
Весь Улье — в одной его цитате: «Щедрость всегда окупается. Щедрость в ваших усилиях, в вашей работе, в вашей доброте, в том, как вы заботитесь о людях. В конечном итоге, если вы щедры сердцем и человечностью, это всегда вернется».
Еще он говорил: «Наша работа — делать болельщиков счастливыми». Это вам удалось, месье Жерар…