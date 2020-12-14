Он делал болельщиков счастливыми. Скончался бывший тренер «Ливерпуля» Жерар Улье

Конец этого тяжелого года получается страшным для футбола. За несколько недель ушли Диего Марадона и Виктор Понедельник, Паоло Росси и Алехандро Сабелья. Теперь не стало знаменитого французского тренера Жерара Улье. Он скорее напоминал профессора, и, возможно, в этом было что-то из его прошлого, так как прежде чем стать тренером, Жерар преподавал в школе.

Впоследствии английский язык пригодился Улье в Англии, где француз провел, возможно, самый яркий период в своей карьере. Его «Ливерпуль» так и не стал чемпионом, но играл в потрясающе красивый футбол. Такой же невероятный, как самый безумный финал Кубка УЕФА против «Алавеса» с решающим голом в дополнительное время (5:4). Тогда красные за один сезон выиграли Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА!

Просто образец кубкового характера, а еще кураж и классный футбол. Джеррард, Каррагер, Реднапп, Хююпя, Хески, Фаулер, Хаманн, Шмицер, Риисе, Дудек, Барош, Оуэн… Та команда дарила болельщикам сумасшедшие эмоции, а Улье, придя в клуб в качестве помощника Роя Эванса, начал пятилетнюю перестройку команды и изменил «Ливерпуль». Кто-то считает это небольшой революцией и запуском процессов, которые работают на красных до сих пор.

Джерри, как прозвали француза, всю жизнь находился в творческом поиске. В 1996-м он привел Францию к победе на юношеском чемпионате Европы, обладая невероятной по таланту атакующей линией в лице Анри, Трезеге и Анелька. Можно сказать, подготовил новое поколение, блиставшее во время доминирования Франции на международной арене. Хотя как раз с национальной командой Улье не везло. Придя на смену Мишелю Платини, он не смог вывести трехцветных на ЧМ-1994, когда путевка в Штаты уже лежала в кармане. Те 2:3 от Израиля и 1:2 от Болгарии с голом Костадинова на последних минутах до сих пор сидят занозой в сердцах болельщиков. А когда Улье работал в федерации, ему ставили в упрек поддержку Рамона Доменека, который на фоне грандиозного скандала провалился на ЧМ-2010.

Возможно, прямой связи тут и нет, однако все эти истории оставляли рубцы на сердце, которое Жерара в итоге и подвело. В октябре 2001 года тренеру потребовалась срочная операция. Его отправили в больницу прямо во время матча с «Лидс», и пока он восстанавливался, игрой «Ливерпуля» в течение почти пяти месяцев рулил Фил Томпсон. В 2007-м Улье уже подписал контракт с киевским «Динамо», но спустя несколько дней после оформления соглашения его снова подвело здоровье. По этой же причине в 2011-м тренер покинул «Астон Виллу» после первого из трех прописанных в контракте сезонов. Работа телевизионным экспертом была спокойнее, но все равно он ушел от нас слишком рано — всего в 73 года, после госпитализации в связи с очередной операцией на аорте.

Сейчас, когда футбольный мир прощается с Жераром, видишь: его любили все и везде. В «Лансе», который тренировавший до этого только любителей Улье сразу вывел в Кубок УЕФА. В «ПСЖ», где в первый же год работы был завоеван чемпионский титул с золотым поколением Доменика Рошто и Луиса Фернандеса. В «Лионе», откуда от ушел по личным причинам после двух побед в чемпионате Франции. И, конечно, в «Ливерпуле», болельщиком которого француз стал еще студентом, когда побывал на матче красных во главе с легендарным Билом Шенкли. Это ведь невероятный сюжет — возглавить команду, которой отдано твое сердце.

«Один из самых умных, добрых и милых людей в футболе», — написал Гари Линекер.

«Мое сердце разбито… Это великий тренер и по-настоящему заботливый человек», — признался Майкл Оуэн.

«Абсолютно опустошен… Он изменил меня как человека и как игрока», — говорит Джейми Каррагер.

Весь Улье — в одной его цитате: «Щедрость всегда окупается. Щедрость в ваших усилиях, в вашей работе, в вашей доброте, в том, как вы заботитесь о людях. В конечном итоге, если вы щедры сердцем и человечностью, это всегда вернется».