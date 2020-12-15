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08:40 (мск), источник: Газета.Ру

Стало известно имя следующего главного тренера «Боруссии»

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте сообщил о возможной замене бывшего главного тренера дортмундской «Боруссии» Люсьена Фавра.

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Источник: AP 2020

Напомним, что Фавр был уволен из «Боруссии» 13 декабря.

По информации источника, руководство дортмундского клуба достигло соглашения с нынешним главным тренером менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе.

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Исполняющим обязанности главного тренера «Боруссии» до конца нынешнего сезона был назначен Эдин Терзич.

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