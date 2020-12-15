Стало известно имя следующего главного тренера «Боруссии»
Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте сообщил о возможной замене бывшего главного тренера дортмундской «Боруссии» Люсьена Фавра.
Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте сообщил о возможной замене бывшего главного тренера дортмундской «Боруссии» Люсьена Фавра.
Напомним, что Фавр был уволен из «Боруссии» 13 декабря.
По информации источника, руководство дортмундского клуба достигло соглашения с нынешним главным тренером менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе.
Исполняющим обязанности главного тренера «Боруссии» до конца нынешнего сезона был назначен Эдин Терзич.