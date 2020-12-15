«Аталанта» признана лучшей командой 2020 года в Италии по версии La Gazzetta dello Sport

В 2020 году «Аталанта» провела 41 матч во всех турнирах, одержала 24 победы, девять раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений.
По итогам сезона-2019/20 команда заняла третье место в таблице чемпионата Италии и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила будущему финалисту турнира — французскому ПСЖ (1:2). В нынешнем сезона «Аталанта» идет на седьмом месте национального чемпионата после десяти матчей. Также команда Джан Пьеро Гасперини вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет против мадридского «Реала».
За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В составе итальянской команды 25-летний игрок провел четыре матча и забил два гола.