«Аталанта» признана лучшей командой 2020 года в Италии по версии La Gazzetta dello Sport

В 2020 году «Аталанта» провела 41 матч во всех турнирах, одержала 24 победы, девять раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1c8e09968bc757743a6c" data-vnd="1c8e09968bc757743a6c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1c8e09968bc757743a6c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам сезона-2019/20 команда заняла третье место в таблице чемпионата Италии и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила будущему финалисту турнира — французскому ПСЖ (1:2). В нынешнем сезона «Аталанта» идет на седьмом месте национального чемпионата после десяти матчей. Также команда Джан Пьеро Гасперини вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет против мадридского «Реала».

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