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07:56 (мск), источник: ТАСС

«Аталанта» признана лучшей командой 2020 года в Италии по версии La Gazzetta dello Sport

ТАСС, 15 декабря. Футбольный клуб «Аталанта» стал лучшей командой Италии в 2020 году по версии издания La Gazzetta dello Sport. Голосование проходило на официальном сайте издания.

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Источник: AP 2020

В 2020 году «Аталанта» провела 41 матч во всех турнирах, одержала 24 победы, девять раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений.

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По итогам сезона-2019/20 команда заняла третье место в таблице чемпионата Италии и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила будущему финалисту турнира — французскому ПСЖ (1:2). В нынешнем сезона «Аталанта» идет на седьмом месте национального чемпионата после десяти матчей. Также команда Джан Пьеро Гасперини вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет против мадридского «Реала».

Все голы и лучшие моменты чемпионата Италии

За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В составе итальянской команды 25-летний игрок провел четыре матча и забил два гола.

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