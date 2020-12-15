Гол капитана «Кайсара» дальним ударом в девятку признан лучшим в КПЛ-2020

Элгуджа Лобжанидзе из «Кайсара», отличившийся в матче пятого тура против «Жетысу» набрал 11 процентов. За гол Марина Томасова из «Астаны», забитый в ворота «Жетысу» в 21-м туре, было отдано десять процентов. Нападающий «Шахтера» Айдос Таттыбаев, отметившийся взятием ворот «Астаны» в девятом туре, набрал восемь процентов. А бывший полузащитник «Кайрата» Конрад Вжесиньски, отличившийся в первом туре против «Тараза», и полузащитник жамбылского клуба Аюб Бацуев, забивший гол в ворота алматинцев в 22-м туре, набрали по шесть процентов голосов.