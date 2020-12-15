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10:45 (мск), источник: Vesti.kz

Гол капитана «Кайсара» дальним ударом в девятку признан лучшим в КПЛ-2020

Он принес победу «волкам».

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Гол капитана «Кайсара» Асхата Тагыбергена признан лучшим в КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Полузащитник «Кайсара» в матче седьмого тура против «Тобола» (2:1) принес победу своему клубу, пробив издалека в верхний угол. Гол Тагыбергена в итоговом голосовании набрал 45 процентов.

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На втором месте, по мнению читателей Vesti.kz, гол Абата Аймбетова в ворота «Астаны», забитый в 16-м туре. Форвард «Кайрата» набрал 14 процентов голосов.

Команда
Кайсар

Элгуджа Лобжанидзе из «Кайсара», отличившийся в матче пятого тура против «Жетысу» набрал 11 процентов. За гол Марина Томасова из «Астаны», забитый в ворота «Жетысу» в 21-м туре, было отдано десять процентов. Нападающий «Шахтера» Айдос Таттыбаев, отметившийся взятием ворот «Астаны» в девятом туре, набрал восемь процентов. А бывший полузащитник «Кайрата» Конрад Вжесиньски, отличившийся в первом туре против «Тараза», и полузащитник жамбылского клуба Аюб Бацуев, забивший гол в ворота алматинцев в 22-м туре, набрали по шесть процентов голосов.

Напомним, «Кайрат» досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. «Тобол» взял «серебро», а «Астана» завоевала бронзовые медали. Четвертым представителем Казахстана в еврокубках станет «Шахтер». Карагандинский клуб выступит на международной арене впервые с 2014 года.

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