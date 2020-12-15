Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Кротоне
Футбол. Зарубежный
21:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Челси
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22:45
Беневенто
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:59
Реал
Атлетик
Все события
Фоторепортажи
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
17Без шансов на евровесну: ЦСКА проиграл в Москве «Вольфсбергеру»
12:17 (мск), источник: ТАСС

В чемпионате Китая введен потолок зарплат для иностранных футболистов

ТАСС, 15 декабря. Китайская футбольная ассоциация (CFA) ввела ограничения на заработную плату для иностранных игроков в Суперлиге. Об этом сообщает пресс-служба CFA.

Наверх

В сезоне-2021 годовой доход иностранного игрока должен составлять не более $3,63 млн, в то время как максимальная зарплата игрока из Китая должна составлять около $765 тыс., в обоих случаях — до уплаты налогов. Клубы Суперлиги смогут ежегодно тратить не более $91,6 млн, включая $12,1 млн на зарплаты иностранцев. Средняя годовая зарплата китайских игроков должна составлять не менее $458,7 тыс.

Во время загрузки произошла ошибка.
Удача или стратегия?
Кто и сколько выигрывает в лотереях в России

Чтобы эффективно выполнять эту политику, CFA потребовала от клубов подписать новые контракты со всеми игроками, указав, что клубы могут подписать дополнительные соглашения с теми футболистами, чья контрактная стоимость превышает лимит, чтобы компенсировать разницу в течение трех лет. Также руководство CFA установило ряд жестких мер по наказанию за нарушения.

Согласно регламенту, если клуб превысит ограничение по расходам, его могут лишить от шести до 24 очков в турнирной таблице. Игрок, чья зарплата превышает установленный потолок, не может участвовать в матчах, организованных CFA. Если CFA установила факт подделки контрактов, клуб будет понижен в классе, а игрокам грозит двухлетняя дисквалификация.

Среднегодовые расходы китайских клубов в сезоне-2018 составили около $168 млн, причем большинство из них столкнулись с убытками. До введения потолка китайская Суперлига предлагала иностранным игрокам большие контракты. Так, например, зарплата 34-летнего Халка в китайском клубе «Шанхай СИПГ» составляла около $24,2 млн в год.

Читайте также
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
Матч «Зенита» со «Спартаком» пройдет при пустых трибунах
Фергюсон пообещал продолжить «погоню за величием»
Битва «Зенита» и «Спартака»: Топ-5 ставок недели
Петр Чех вернулся в ворота «Челси» и сыграл против «Тоттенхэма»
«Не расизм». Новый поворот скандала на игре «ПСЖ» — «Истанбул»
В ЦСКА трансфер Зайнутдинова признали сильнейшим приобретением
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании: видео
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь