В чемпионате Китая введен потолок зарплат для иностранных футболистов

В сезоне-2021 годовой доход иностранного игрока должен составлять не более $3,63 млн, в то время как максимальная зарплата игрока из Китая должна составлять около $765 тыс., в обоих случаях — до уплаты налогов. Клубы Суперлиги смогут ежегодно тратить не более $91,6 млн, включая $12,1 млн на зарплаты иностранцев. Средняя годовая зарплата китайских игроков должна составлять не менее $458,7 тыс.

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Чтобы эффективно выполнять эту политику, CFA потребовала от клубов подписать новые контракты со всеми игроками, указав, что клубы могут подписать дополнительные соглашения с теми футболистами, чья контрактная стоимость превышает лимит, чтобы компенсировать разницу в течение трех лет. Также руководство CFA установило ряд жестких мер по наказанию за нарушения.

Согласно регламенту, если клуб превысит ограничение по расходам, его могут лишить от шести до 24 очков в турнирной таблице. Игрок, чья зарплата превышает установленный потолок, не может участвовать в матчах, организованных CFA. Если CFA установила факт подделки контрактов, клуб будет понижен в классе, а игрокам грозит двухлетняя дисквалификация.