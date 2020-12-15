В чемпионате Китая введен потолок зарплат для иностранных футболистов
ТАСС, 15 декабря. Китайская футбольная ассоциация (CFA) ввела ограничения на заработную плату для иностранных игроков в Суперлиге. Об этом сообщает
ТАСС, 15 декабря. Китайская футбольная ассоциация (CFA) ввела ограничения на заработную плату для иностранных игроков в Суперлиге. Об этом сообщает
В сезоне-2021 годовой доход иностранного игрока должен составлять не более $3,63 млн, в то время как максимальная зарплата игрока из Китая должна составлять около $765 тыс., в обоих случаях — до уплаты налогов. Клубы Суперлиги смогут ежегодно тратить не более $91,6 млн, включая $12,1 млн на зарплаты иностранцев. Средняя годовая зарплата китайских игроков должна составлять не менее $458,7 тыс.
Чтобы эффективно выполнять эту политику, CFA потребовала от клубов подписать новые контракты со всеми игроками, указав, что клубы могут подписать дополнительные соглашения с теми футболистами, чья контрактная стоимость превышает лимит, чтобы компенсировать разницу в течение трех лет. Также руководство CFA установило ряд жестких мер по наказанию за нарушения.
Согласно регламенту, если клуб превысит ограничение по расходам, его могут лишить от шести до 24 очков в турнирной таблице. Игрок, чья зарплата превышает установленный потолок, не может участвовать в матчах, организованных CFA. Если CFA установила факт подделки контрактов, клуб будет понижен в классе, а игрокам грозит двухлетняя дисквалификация.
Среднегодовые расходы китайских клубов в сезоне-2018 составили около $168 млн, причем большинство из них столкнулись с убытками. До введения потолка китайская Суперлига предлагала иностранным игрокам большие контракты. Так, например, зарплата 34-летнего Халка в китайском клубе «Шанхай СИПГ» составляла около $24,2 млн в год.