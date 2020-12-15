Петр Чех вернулся в ворота «Челси» и сыграл за молодежку против «Тоттенхэма»

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Петр Чех завершил карьеру в конце позапрошлого сезона. Один из лучших вратарей в истории игры заключительный этап карьеры провел в «Арсенале», однако запомнился в первую очередь по подвигам в рамке «Челси».

После завершения карьеры Чеха назначили на должность технического директора «Челси». Он очень плотно работает с Фрэнком Лэмпардом и Мариной Грановской, занимаясь вопросами трансферов. То, что «Челси» устроил масштабную закупку летом 2020 — во многом заслуга Чеха. Он лично летал на переговоры с Вернером и Зиешем еще во время пандемии, и он же посоветовал обратить внимание на вратаря «Ренна» Эдуара Менди, который блистательно заменил постоянно привозящего Кепу.

Но в свои 38 Чех так полностью и не перебрался в офисные кабинеты. Он по-прежнему активно играет в рамке. Уже спустя несколько месяцев после завершения карьеры он подписал контракт с английским клубом юниорской лиги «Гилфорд Феникс» соглашение до конца сезона. Все бы ничего, но «Гилфорд» — не футбольный, а хоккейный клуб. Как оказалось, Чех хорош в воротах в любом виде спорта. Уже зимой он был номинирован на звание лучшего вратаря в хоккейной лиге.

Тренируется он даже дома с собакой.

Ну, а в октябре этого года «Челси» неожиданно заявил Чеха на сезон АПЛ. Как объяснила пресс-служба синих, технический директор включен в заявку в связи с возможными последствиями, вызванных пандемией коронавируса.

И вот недавно Чех провел свой первый матч на профессиональном уровне за полтора года — против «Тоттенхэма». Правда, в молодежном первенстве. Дело в том, что Лукас Бергстром, основной вратарь команды развития «Челси», в субботу играл за команду до 18 лет, и в клубе не захотели его переутомлять.

За команду развития мог бы сыграть Карло Жигер, но 19-летний футболист, который котируется в иерархии вратарей «Челси» выше Чеха, в настоящее время является частью пузыря первой команды, и лондонский клуб не хочет отправлять игрока на матч, поскольку после этого тому придется пропустить некоторое время, ожидая результата теста на COVID-19.

Уже в первом тайме Чех пропустил два мяча, но во втором отстоял на ноль, а его партнеры по команде забили три. «Челси» победил 3:2.

Сыграл за молодежку и еще один чемпион АПЛ — Дэнни Дринкуотер. «Челси» купил его из «Лестера» за 40 млн евро, однако Дринкуотер не попадал даже в заявку, зато регулярно попадал в самые разные скандалы.

В матче с молодежкой «Тоттенхэма» он тоже начудил — удалился на 77-й минуте за грязный подкат.