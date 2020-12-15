Петр Чех вернулся в ворота «Челси» и сыграл за молодежку против «Тоттенхэма»
Легенда все еще в порядке.
Легенда все еще в порядке.
Петр Чех завершил карьеру в конце позапрошлого сезона. Один из лучших вратарей в истории игры заключительный этап карьеры провел в «Арсенале», однако запомнился в первую очередь по подвигам в рамке «Челси».
После завершения карьеры Чеха назначили на должность технического директора «Челси». Он очень плотно работает с Фрэнком Лэмпардом и Мариной Грановской, занимаясь вопросами трансферов. То, что «Челси» устроил масштабную закупку летом 2020 — во многом заслуга Чеха. Он лично летал на переговоры с Вернером и Зиешем еще во время пандемии, и он же посоветовал обратить внимание на вратаря «Ренна» Эдуара Менди, который блистательно заменил постоянно привозящего Кепу.
Но в свои 38 Чех так полностью и не перебрался в офисные кабинеты. Он
Тренируется он даже дома с собакой.
Ну, а в октябре этого года «Челси» неожиданно заявил Чеха на сезон АПЛ. Как объяснила
И вот недавно Чех провел свой первый матч на профессиональном уровне за полтора года — против «Тоттенхэма». Правда, в молодежном первенстве. Дело в том, что Лукас Бергстром, основной вратарь команды развития «Челси», в субботу играл за команду до 18 лет, и в клубе не захотели его переутомлять.
За команду развития мог бы сыграть Карло Жигер, но 19-летний футболист, который котируется в иерархии вратарей «Челси» выше Чеха, в настоящее время является частью пузыря первой команды, и лондонский клуб не хочет отправлять игрока на матч, поскольку после этого тому придется пропустить некоторое время, ожидая результата теста на COVID-19.
Уже в первом тайме Чех пропустил два мяча, но во втором отстоял на ноль, а его партнеры по команде забили три. «Челси» победил 3:2.
Сыграл за молодежку и еще один чемпион АПЛ — Дэнни Дринкуотер. «Челси» купил его из «Лестера» за 40 млн евро, однако Дринкуотер не попадал даже в заявку, зато регулярно попадал в самые разные скандалы.
В матче с молодежкой «Тоттенхэма» он тоже начудил — удалился на 77-й минуте за грязный подкат.
Ну, а Петр Чех в очередной раз потрясает воображение своей неординарностью и страстью к футболу. Во всем футбольном мире нет технического директора круче него.