Сон признан лучшим южнокорейским игроком года
Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин признан лучшим южнокорейским игроком 2020 года. Об этом сообщает
Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин признан лучшим южнокорейским игроком 2020 года. Об этом сообщает
28-летний футболист в текущем сезоне забил 15 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за клуб во всех турнирах.
«Тоттенхэм» на данный момент лидирует в таблице АПЛ, а по итогам прошлого сезона лондонцы заняли шестое место.