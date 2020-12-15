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16:11 (мск), источник: Sport24

Сон признан лучшим южнокорейским игроком года

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин признан лучшим южнокорейским игроком 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба местной ассоциации футбола.

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Источник: Sport24

28-летний футболист в текущем сезоне забил 15 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за клуб во всех турнирах.

«Тоттенхэм» на данный момент лидирует в таблице АПЛ, а по итогам прошлого сезона лондонцы заняли шестое место.

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