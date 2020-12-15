Непонятное будущее, раздутый календарь и финансовые трудности. Почему расширение КПЛ не несет пользы
После окончания КПЛ-2020 появилась информация о расширении количества участников
После окончания КПЛ-2020 появилась информация о расширении количества участников
С 2013 года в
В сезоне-2020 отказ «Иртыша» от участия в чемпионате
По итогам прошедшего сезона в первую лигу вылетел «Окжетпес», а в КПЛ вернулись «Актобе» и «Атырау», благодаря чему прежнее количество участников восстановилось. Но теперь появились разговоры об увеличении числа клубов в
Здесь стоит привести несколько факторов, ставящих под сомнение своевременность и правильность данного шага.
Например, в первой лиге таким отказником вследствие оптимизации стал «Астана-Жас» — резерв самого титулованного клуба чемпионата Казахстана. Скорее всего, в ближайшие годы финансирование спорта, в том числе футбола, со стороны государства ждет кардинальная оптимизация, а о приходе частного капитала, увы, речи пока не идет. Поэтому увеличение числа участников может затронуть и те клубы, которые поймут, что не готовы выступать в КПЛ по ходу сезона.
Пока непонятно, какая ситуация будет с пандемией в следующем году. От этого зависит и казахстанский футбол. Если случится расширение, то предстоит провести 26 туров по семь матчей в каждом. Если вновь придется играть в одной локации, наберется ли столько полей? В противном случае возникнет необходимость разбивать туры по дням. Плюс ко всему второй год подряд федерация футбола не станет отменять Кубок Казахстана. А это значит, речь вновь идет об увеличении количества матчей, на фоне того, что в марте, сентябре, октябре и ноябре в КПЛ будут запланированы окна на игры сборных.
Напомним, чемпионом Казахстана спустя 16 лет стал «Кайрат». «Тобол» занял второе место, а «Астана» третье. Четвертым представителем страны в еврокубках стал карагандинский «Шахтер». С турнирной таблицей можно ознакомится по этой ссылке.