Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Кротоне
Футбол. Зарубежный
21:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Челси
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22:45
Беневенто
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:59
Реал
Атлетик
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
15Россия без побед: ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»
18:12 (мск), источник: Vesti.kz

Непонятное будущее, раздутый календарь и финансовые трудности. Почему расширение КПЛ не несет пользы

После окончания КПЛ-2020 появилась информация о расширении количества участников премьер-лиги с 12 до 14-ти клубов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему такая мера несет больше минусов для чемпионата Казахстана.

Наверх
Источник: Reuters

С 2013 года в премьер-лиге неизменно выступает 12 клубов. На протяжении этих лет данная формула была вполне жизнеспособной. С 2017 года немного изменился формат — чемпионат проходил в три круга (33 тура), а до этого команды играли в четыре круга (32 тура), с разделением на две шестерки по итогам двух кругов.

В сезоне-2020 отказ «Иртыша» от участия в чемпионате из-за финансовых проблем оставил премьер-лигу с нечетным количеством клубов. При этом два матча оказались аннулированными.

По итогам прошедшего сезона в первую лигу вылетел «Окжетпес», а в КПЛ вернулись «Актобе» и «Атырау», благодаря чему прежнее количество участников восстановилось. Но теперь появились разговоры об увеличении числа клубов в премьер-лиге. В профессиональной футбольной лиге Казахстана будто в подтверждение этой информации ничего не опровергли и объяснили механизм, благодаря которому КПЛ может пойти на расширение.

Здесь стоит привести несколько факторов, ставящих под сомнение своевременность и правильность данного шага. Во-первых, ситуация с «Иртышом», когда в разгар чемпионата клуб отказался от выступлений показывает, что такой случай, скорее всего, будет не единственной.

Например, в первой лиге таким отказником вследствие оптимизации стал «Астана-Жас» — резерв самого титулованного клуба чемпионата Казахстана. Скорее всего, в ближайшие годы финансирование спорта, в том числе футбола, со стороны государства ждет кардинальная оптимизация, а о приходе частного капитала, увы, речи пока не идет. Поэтому увеличение числа участников может затронуть и те клубы, которые поймут, что не готовы выступать в КПЛ по ходу сезона.

Во-вторых, пандемия коронавируса по-прежнему продолжается. В сезоне-2020 она внесла существенную сумятицу во всем мировом футболе, в том числе и казахстанском. Чемпионат 2020 года дважды прерывался, в первом случае пауза длилась с середины марта по июль, а затем остановка КПЛ продолжалась полтора месяца — до середины августа. Перенос матчей в одну локацию Алматы-Талгар и уплотнение календаря с отменой третьего круга и розыгрыша Кубка страны позволили провести турнир до конца ноября.

Пока непонятно, какая ситуация будет с пандемией в следующем году. От этого зависит и казахстанский футбол. Если случится расширение, то предстоит провести 26 туров по семь матчей в каждом. Если вновь придется играть в одной локации, наберется ли столько полей? В противном случае возникнет необходимость разбивать туры по дням. Плюс ко всему второй год подряд федерация футбола не станет отменять Кубок Казахстана. А это значит, речь вновь идет об увеличении количества матчей, на фоне того, что в марте, сентябре, октябре и ноябре в КПЛ будут запланированы окна на игры сборных.

Напомним, чемпионом Казахстана спустя 16 лет стал «Кайрат». «Тобол» занял второе место, а «Астана» третье. Четвертым представителем страны в еврокубках стал карагандинский «Шахтер». С турнирной таблицей можно ознакомится по этой ссылке.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Матч «Зенита» со «Спартаком» пройдет при пустых трибунах
Год неудач Медведевой: что с ней случилось и что делать дальше
Битва «Зенита» и «Спартака»: Топ-5 ставок недели
Куда пропали русские снайперы? В топе КХЛ — одни иностранцы
СМИ: бывший игрок «Спартака» Промес освобожден после ареста
Гол «Краснодара» претендует на звание лучшего в Лиге чемпионов
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании: видео
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь