Непонятное будущее, раздутый календарь и финансовые трудности. Почему расширение КПЛ не несет пользы

С 2013 года в премьер-лиге неизменно выступает 12 клубов. На протяжении этих лет данная формула была вполне жизнеспособной. С 2017 года немного изменился формат — чемпионат проходил в три круга (33 тура), а до этого команды играли в четыре круга (32 тура), с разделением на две шестерки по итогам двух кругов.

В сезоне-2020 отказ «Иртыша» от участия в чемпионате из-за финансовых проблем оставил премьер-лигу с нечетным количеством клубов. При этом два матча оказались аннулированными.

По итогам прошедшего сезона в первую лигу вылетел «Окжетпес», а в КПЛ вернулись «Актобе» и «Атырау», благодаря чему прежнее количество участников восстановилось. Но теперь появились разговоры об увеличении числа клубов в премьер-лиге. В профессиональной футбольной лиге Казахстана будто в подтверждение этой информации ничего не опровергли и объяснили механизм, благодаря которому КПЛ может пойти на расширение.

Здесь стоит привести несколько факторов, ставящих под сомнение своевременность и правильность данного шага. Во-первых, ситуация с «Иртышом», когда в разгар чемпионата клуб отказался от выступлений показывает, что такой случай, скорее всего, будет не единственной.

Например, в первой лиге таким отказником вследствие оптимизации стал «Астана-Жас» — резерв самого титулованного клуба чемпионата Казахстана. Скорее всего, в ближайшие годы финансирование спорта, в том числе футбола, со стороны государства ждет кардинальная оптимизация, а о приходе частного капитала, увы, речи пока не идет. Поэтому увеличение числа участников может затронуть и те клубы, которые поймут, что не готовы выступать в КПЛ по ходу сезона.

Во-вторых, пандемия коронавируса по-прежнему продолжается. В сезоне-2020 она внесла существенную сумятицу во всем мировом футболе, в том числе и казахстанском. Чемпионат 2020 года дважды прерывался, в первом случае пауза длилась с середины марта по июль, а затем остановка КПЛ продолжалась полтора месяца — до середины августа. Перенос матчей в одну локацию Алматы-Талгар и уплотнение календаря с отменой третьего круга и розыгрыша Кубка страны позволили провести турнир до конца ноября.

Пока непонятно, какая ситуация будет с пандемией в следующем году. От этого зависит и казахстанский футбол. Если случится расширение, то предстоит провести 26 туров по семь матчей в каждом. Если вновь придется играть в одной локации, наберется ли столько полей? В противном случае возникнет необходимость разбивать туры по дням. Плюс ко всему второй год подряд федерация футбола не станет отменять Кубок Казахстана. А это значит, речь вновь идет об увеличении количества матчей, на фоне того, что в марте, сентябре, октябре и ноябре в КПЛ будут запланированы окна на игры сборных.