«Крумкачы» проиграли «Слуцку» в первом переходном матче чемпионата Беларуси

Встреча в столичном футбольном манеже прошла с преимуществом гостей, которые забили по голу в каждом тайме. В самом конце первой половины игры счет открыл Игорь Бобко, а на 79-й минуте Абдул Гафар с пенальти установил окончательный результат. Ответный переходной матч состоится 19 декабря на поле слуцкой команды.
В этом сезоне футболисты «Слуцка» заняли 14-е место в элитном дивизионе национального первенства, а «Крумкачы» финишировали третьими в первой лиге.
Прямые путевки в высшую лигу завоевали речицкий «Спутник» и «Гомель». Эти команды заменят двух неудачников элиты — бобруйскую «Белшину» и «Смолевичи».