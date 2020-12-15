«Крумкачы» проиграли «Слуцку» в первом переходном матче чемпионата Беларуси

Встреча в столичном футбольном манеже прошла с преимуществом гостей, которые забили по голу в каждом тайме. В самом конце первой половины игры счет открыл Игорь Бобко, а на 79-й минуте Абдул Гафар с пенальти установил окончательный результат. Ответный переходной матч состоится 19 декабря на поле слуцкой команды.