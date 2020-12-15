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18:57 (мск), источник: БЕЛТА

«Крумкачы» проиграли «Слуцку» в первом переходном матче чемпионата Беларуси

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские «Крумкачы» проиграли «Слуцку» первый из двух переходных поединков за право играть в следующем сезоне в высшей лиге футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Встреча в столичном футбольном манеже прошла с преимуществом гостей, которые забили по голу в каждом тайме. В самом конце первой половины игры счет открыл Игорь Бобко, а на 79-й минуте Абдул Гафар с пенальти установил окончательный результат. Ответный переходной матч состоится 19 декабря на поле слуцкой команды.

В этом сезоне футболисты «Слуцка» заняли 14-е место в элитном дивизионе национального первенства, а «Крумкачы» финишировали третьими в первой лиге.

Прямые путевки в высшую лигу завоевали речицкий «Спутник» и «Гомель». Эти команды заменят двух неудачников элиты — бобруйскую «Белшину» и «Смолевичи».

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