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19:46 (мск), источник: ТАСС

СМИ: бывший игрок «Спартака» Промес освобожден после ареста

ТАСС, 15 декабря. Полузащитник нидерландского «Аякса» Квинси Промес освобожден из-под стражи после ареста по подозрению в нанесении ножевых ранений. Об этом сообщает вещательная компания NOS.

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Источник: AFP 2020

По информации источника, у прокуратуры не было оснований для продления содержания 28-летнего игрока под стражей. Обвинение с футболиста снято не было.

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Футболист был арестован в воскресенье утром по подозрению в участии в инциденте, произошедшем в июле в городе Абкауде (провинция Утрехт). Тогда пострадал двоюродный брат Промеса, получивший удар ножом чуть ниже коленной чашечки. Заявление в полицию было подано через несколько месяцев, после чего было открыто расследование.

Промес с 2019 года играет за «Аякс». С 2014 по 2018 год нидерландец выступал за московский «Спартак», в составе которого становился чемпионом и обладателем Суперкубка России. В нынешнем сезоне футболист провел 17 матчей, в которых отметился пятью голами.

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