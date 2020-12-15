СМИ: бывший игрок «Спартака» Промес освобожден после ареста
ТАСС, 15 декабря. Полузащитник нидерландского «Аякса» Квинси Промес освобожден
ТАСС, 15 декабря. Полузащитник нидерландского «Аякса» Квинси Промес освобожден
По информации источника, у прокуратуры не было оснований для продления содержания 28-летнего игрока под стражей. Обвинение с футболиста снято не было.
Футболист был арестован в воскресенье утром по подозрению в участии в инциденте, произошедшем в июле в городе Абкауде (провинция Утрехт). Тогда пострадал двоюродный брат Промеса, получивший удар ножом чуть ниже коленной чашечки. Заявление в полицию было подано через несколько месяцев, после чего было открыто расследование.
Промес с 2019 года играет за «Аякс». С 2014 по 2018 год нидерландец выступал за московский «Спартак», в составе которого становился чемпионом и обладателем Суперкубка России. В нынешнем сезоне футболист провел 17 матчей, в которых отметился пятью голами.