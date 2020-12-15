«Кайсар» назначил нового главного тренера

Он уже возглавлял клуб с января по ноябрь 2016 года и приводил его к золотым медалям первой лиги.

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В его тренерский штаб также вошли Канат Шеримбетов и Ерлан Шойтымов.