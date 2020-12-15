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21:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» назначил нового главного тренера

50-летний Султан Абильдаев назначен на пост главного тренера кызылординского «Кайсара», сообщает KazFootball.kz.

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Он уже возглавлял клуб с января по ноябрь 2016 года и приводил его к золотым медалям первой лиги.

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В его тренерский штаб также вошли Канат Шеримбетов и Ерлан Шойтымов.

Абильдаев является воспитанником кызылординского футбола. Первые шаги делал в «Кайсаре», также выступал за «Иртыш», «Кайрат» и «Атырау». После завершения игровой карьеры уже более десяти лет по сей день трудится в структуре кызылординского коуба. Работал тренером, старшим тренером, затем тренером-аналитиком фарм-клуба «Кайсара» — «Байконура».

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