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15 декабря, источник: Lenta.Ru

«Челси» пропустил на 95-й минуте и проиграл матч АПЛ

«Челси» на выезде проиграл «Вулверхэмптону» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

Встреча прошла во вторник, 15 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Во втором тайме на гол форварда лондонцев Оливье Жиру хозяева ответили точным ударом Даниэла Поденсе. На 95-й минуте победный мяч забил Педру Нету.

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«Челси» упустил шанс возглавить турнирную таблицу. Команда имеет в активе 22 очка и находится на пятой позиции. «Вулверхэмптон» набрал 20 очков и занимает девятую позицию.

В следующем туре «Челси» 21 декабря на своем поле примет «Вест Хэм». «Вулверхэмптон» в тот же день на выезде сыграет с «Бернли».

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2:1
Первый тайм: 0:0
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