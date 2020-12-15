«Челси» пропустил на 95-й минуте и проиграл матч АПЛ
«Челси» на выезде проиграл «Вулверхэмптону» в матче 13-го тура Английской
«Челси» на выезде проиграл «Вулверхэмптону» в матче 13-го тура Английской
Встреча прошла во вторник, 15 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Во втором тайме на гол форварда лондонцев Оливье Жиру хозяева ответили точным ударом Даниэла Поденсе. На 95-й минуте победный мяч забил Педру Нету.
В следующем туре «Челси» 21 декабря на своем поле примет «Вест Хэм». «Вулверхэмптон» в тот же день на выезде сыграет с «Бернли».