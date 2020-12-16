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00:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Вест Бромвичем»

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Этихад» в Манчестере встречались «Манчестер Сити» и «Вест Бромвич Альбион». Матч закончился победой вничью — 1:1.

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Источник: AFP 2020

Счёт открыли хозяева на 30-й минуте матча. Рахим Стерлинг получил пас на правом краю чужой штрафной, прострелил низом в центр на полузащитника Илкая Гюндогана, который ударом в касание отправил мяч точно в цель.

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Гости отыгрались до перерыва, на 43-й минуте. Защитник Олувасемилого Аджайи в суматохе на линии чужой штрафной после розыгрыша стандартного положения оказался первым на мяче и низом пробил по воротам. Мяс cрикошетил от защитника «горожан» Рубена Диаша и залетел ворот.

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 20 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дрозды» (7) — на 19-м месте.
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1:1
Первый тайм: 1:1
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