СМИ: «Ливерпуль» и ван Дейк договорились о продлении контракта на пять лет
Защитник «Ливерпуля» Виргил вин Дейк договорился с мерсисайдцами о продлении контракта сроком на пять лет, сообщает The Express and Star.
Защитник «Ливерпуля» Виргил вин Дейк договорился с мерсисайдцами о продлении контракта сроком на пять лет, сообщает The Express and Star.
По данным источника, 29-летний голландец доволен своим положением в клубе и на ближайшее время время решил ничего не менять.
Ожидается, что соглашение с футболистом будет подписано до лета 2025 года.
Напомним, в конце октября ван Дейк перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки колена, которую получил в столкновении с вратарем Джорданом Пикфордом в матче против «Эвертона» (2:2).
В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел 5 матчей, в которых забил 1 мяч.