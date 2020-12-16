СМИ: «Ливерпуль» и ван Дейк договорились о продлении контракта на пять лет

Команда Ливерпуль

По данным источника, 29-летний голландец доволен своим положением в клубе и на ближайшее время время решил ничего не менять.

Ожидается, что соглашение с футболистом будет подписано до лета 2025 года.

Напомним, в конце октября ван Дейк перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки колена, которую получил в столкновении с вратарем Джорданом Пикфордом в матче против «Эвертона» (2:2).

В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел 5 матчей, в которых забил 1 мяч.