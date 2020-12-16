Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
Динамо
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ротор
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
20:00
Зенит
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Ювентус
Аталанта
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Арсенал
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
21:00
Лестер
Эвертон
Футбол. Зарубежный
21:00
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Арминия
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
Байер
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:45
Специя
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Брест
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Лорьян
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
09:48 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Может ли Виктор Гончаренко вернуться в БАТЭ?

Любит — не любит, уволят — не уволят, казнят — помилуют… Последние дни в футбольном российско‑белорусском информационном пространстве звучат набатом гадания на ромашке: Виктора Гончаренко то снимают с должности главного тренера ЦСКА, то оставляют на царстве до будущего лета, но с последним, строгим предупреждением.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Дыма, как известно, без огня не бывает, а потому есть все основания полагать, что меч отставки над лучшим белорусским наставником все же занесен. Сверкнет он, рассечет звонким металлом воздух и в канун Нового года поставит точку в очередной главе насыщенной тренерской эпопеи Гончаренко. Которая тут же превратится в запятую. Потому что специалиста такого уровня и с такой репутацией клубы уж точно оторвут с руками и ногами.

Наверняка спят и видят Виктора Михайловича главным тренером своей команды многие руководители и в наших палестинах. В БАТЭ, например. Или в Бресте, где, поговаривают, «Рух» вынашивает планы, достойные Илона Маска.

Команда
БАТЭ

В череде допущенных ошибок и ударов судьбы, которые в последние пару лет сыпались на БАТЭ, ключевым просчетом можно считать назначение на должность главного тренера Олега Дулуба в 2018‑м. Именно с него началась череда тренерских отставок, которые загнали наш флагманский клуб на запасные пути и поставили очень непростую задачу поиска выхода из наметившегося тупика. Второй оплошностью стала смена харизматичного и целеустремленного боевого практика Алексея Баги на физика‑теоретика Кирилла Альшевского. Два подряд промаха с назначением главных тренеров, которые вполне можно назвать чудовищными ляпами, стоили БАТЭ очень много: пролетов мимо золота, которое в этом‑то сезоне Алексей Бага с БАТЭ непременно взял бы — тут и к гадалке ходить нечего. И может так статься, что третий подобный выстрел в молоко окажется последним. Если снова столь явно не угадать с наставником, некогда гегемон белорусского футбола, победы которого над «Баварией», «Эвертоном», «Арсеналом», «Ромой» и многими другими до сих вспоминаются как эпос, рискует начать погружение к глубинам. И скорость падения ко дну станет возрастать, а шансы на всплытие будут уменьшаться в геометрической прогрессии.

Годы летят. Наши годы, как птицы летят. В декабре 2016‑го Виктор Гончаренко стал главным тренером ЦСКА, два раза завоевал с «армейцами» серебро чемпионата России, два последних года — был четвертым. Выступил в групповом этапе Лиги чемпионов, обыграл «Реал», но в последнем розыгрыше Лиги Европы не смог со своей командой, усиленной и обновленной, разжиться даже одной победой на групповой стадии. Даже с БАТЭ в свое время на этой стадии он имел гораздо лучший результат. Это и подвигло всех к разговорам о том, что ЦСКА нужны перемены на тренерском мостике. Можно не сомневаться, что для Виктора Гончаренко такое развитие событий не станет неожиданностью: у людей его профессии всегда собран тревожный чемоданчик. Подхватил его и будь здоров — вперед к новым вызовам и испытаниям.

Команда
Рух

Если так произойдет, к Гончаренко на его минскую квартиру ходоки должны идти косяками, как рабочие и крестьяне к Ленину. И место в очереди лучше занимать уже сейчас. Каждый — с поклоном, дарами и убедительными доводами: почему Виктор Гончаренко должен возглавить именно «Рух», БАТЭ или сборную Беларуси. Виктор Михайлович уже как‑то рассматривался кандидатом в главную команду страны, но тогда уговорить его не удалось — выбрал ЦСКА. На тот момент это казалось очевидным, а сейчас, пожалуй, нет. Прими тогда Гончаренко другое решение, возможно, мы все сейчас с нетерпением потирали бы руки в ожидании скорого исторического старта родной команды в финальной части чемпионата Европы — 2021. Впрочем, это была бы совсем другая история.

 Художница нарисовала картину, которую все видят по-разному. Но это не ...
Ученые установили, что помогает женщинам избежать развития деменции в ...
Дерби столиц. Самые яркие матчи между «Зенитом» и «Спартаком»
Огненный Моуринью: сказал «травмирован» 19 раз за 100 секунд
Битва «Зенита» и «Спартака»: Топ-5 ставок недели
Форварда ЦСКА шантажировали армией за отказ играть за сборную
Квят покинул «Альфа Таури»
Медведев прокомментировал слухи о своем уходе из «Зенита»
Андрей Тихонов назвал тройку лучших футболистов РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь