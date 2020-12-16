Может ли Виктор Гончаренко вернуться в БАТЭ?

Дыма, как известно, без огня не бывает, а потому есть все основания полагать, что меч отставки над лучшим белорусским наставником все же занесен. Сверкнет он, рассечет звонким металлом воздух и в канун Нового года поставит точку в очередной главе насыщенной тренерской эпопеи Гончаренко. Которая тут же превратится в запятую. Потому что специалиста такого уровня и с такой репутацией клубы уж точно оторвут с руками и ногами.



Наверняка спят и видят Виктора Михайловича главным тренером своей команды многие руководители и в наших палестинах. В БАТЭ, например. Или в Бресте, где, поговаривают, «Рух» вынашивает планы, достойные Илона Маска.

Команда БАТЭ

В череде допущенных ошибок и ударов судьбы, которые в последние пару лет сыпались на БАТЭ, ключевым просчетом можно считать назначение на должность главного тренера Олега Дулуба в 2018‑м. Именно с него началась череда тренерских отставок, которые загнали наш флагманский клуб на запасные пути и поставили очень непростую задачу поиска выхода из наметившегося тупика. Второй оплошностью стала смена харизматичного и целеустремленного боевого практика Алексея Баги на физика‑теоретика Кирилла Альшевского. Два подряд промаха с назначением главных тренеров, которые вполне можно назвать чудовищными ляпами, стоили БАТЭ очень много: пролетов мимо золота, которое в этом‑то сезоне Алексей Бага с БАТЭ непременно взял бы — тут и к гадалке ходить нечего. И может так статься, что третий подобный выстрел в молоко окажется последним. Если снова столь явно не угадать с наставником, некогда гегемон белорусского футбола, победы которого над «Баварией», «Эвертоном», «Арсеналом», «Ромой» и многими другими до сих вспоминаются как эпос, рискует начать погружение к глубинам. И скорость падения ко дну станет возрастать, а шансы на всплытие будут уменьшаться в геометрической прогрессии.

Годы летят. Наши годы, как птицы летят. В декабре 2016‑го Виктор Гончаренко стал главным тренером ЦСКА, два раза завоевал с «армейцами» серебро чемпионата России, два последних года — был четвертым. Выступил в групповом этапе Лиги чемпионов, обыграл «Реал», но в последнем розыгрыше Лиги Европы не смог со своей командой, усиленной и обновленной, разжиться даже одной победой на групповой стадии. Даже с БАТЭ в свое время на этой стадии он имел гораздо лучший результат. Это и подвигло всех к разговорам о том, что ЦСКА нужны перемены на тренерском мостике. Можно не сомневаться, что для Виктора Гончаренко такое развитие событий не станет неожиданностью: у людей его профессии всегда собран тревожный чемоданчик. Подхватил его и будь здоров — вперед к новым вызовам и испытаниям.

Команда Рух