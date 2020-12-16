Отец Месси назвал ложью слухи о переговорах с «ПСЖ»: «Очередная выдумка»
Отец и агент футболиста «Барселоны» Лионеля Месси прокомментировал слухи о возможном трансфере в «ПСЖ».
Отец и агент футболиста «Барселоны» Лионеля Месси прокомментировал слухи о возможном трансфере в «ПСЖ».
Ранее в СМИ появилась информация, что отец Месси ведет переговоры с французским клубом и ездил для этого в Катар.
«Ложь. Очередная выдумка. Я нахожусь в Аргентине с сентября», — написал Хорхе Месси в соцсетях.
Месси выступает за «Барселону» с сезона-2004/05. С 1 января он сможет вести переговоры с другими командами насчет контракта.