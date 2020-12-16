Жозе Моуринью выдал сильный монолог на пресс-конференции. Сегодня матч с «Ливерпулем»
Тренер «Тоттенхэма» сказал слово «травмирован» 19 раз за 100 секунд.
Тренер «Тоттенхэма» сказал слово «травмирован» 19 раз за 100 секунд.
Англия дождалась. Сегодня — главный матч первого круга, где встретятся лидеры сезона. На удивление, это не «Манчестер Сити», в механизме которого явно
Алисон, Тьяго, Фабиньо, ван Дейк,
Возможно, единственный человек в мире, кто не видит никаких проблем в ливерпульских травмах, — Жозе Моуринью. На
Я думаю, что Алисон не травмирован.
Александер-Арнольдне травмирован. Матип… Я верю, что он появится на поле. Фабиньо не травмирован. Робертсон не травмирован. Хендерсон не травмирован. Вейналдум не травмирован. Салах не травмирован. Фирмино не травмирован. Мане не травмирован. Вай Дейк травмирован, и ван Дейк — это, конечно, очень хороший игрок. Но покажите мне список травм «Ливерпуля» и сравните его с их лучшим составом.
— Я могу составить список из 10 травмированных в «Тоттенхэме». У нас сломались два парня в команде до 16 лет, ещё два — в команде до 21 года и ещё два — в команде до 23 лет. А ещё Ламела и Танганга. Вот и список из 10 травмированных. Но травмирован ли Льорис? Нет. Алдервейрелд травмирован? Нет. Дайер травмирован? Нет. Регилон? Нет. Гарри Кейн травмирован? Нет. Сон травмирован? Лукас Моура травмирован? Нет. Так где же травмы?
Повреждения — это нормально. Милнер травмирован? Ламела — тоже. У любого клуба время случаются травмы. У «Ливерпуля» есть большая потеря — это ван Дейк, — сказал португальский коуч.
Сейчас в лазарете среди незаменимых и правда только ван Дейк. Остальные железные игроки основы также периодически вылетают, однако к середине декабря почти все они в строю.
Точно не сыграют с «Тоттенхэмом» Тьяго, Милнер и Шакири. Первого трудно назвать игроком основы, так как он провёл всего два матча за «Ливерпуль». Милнер — больше история про ротацию, как и Шакири, который в принципе больше лечится, чем играет. Пожалуй, Джо Гомеса можно считать основным, но он не скоро вернётся в основу
Наверняка