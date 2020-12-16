Билич уволен из «Вест Бромвича». Команду примет Эллардайс, не тренировавший больше 2 лет
«Вест Бромвич» отправил в отставку главного тренера Славена Билича.
«Вест Бромвич» отправил в отставку главного тренера Славена Билича.
Новым тренером команды станет Сэм Эллардайс, с которым будет заключен краткосрочный контракт.
66-летний англичанин остается без команды с мая 2018 года, когда его уволили из «Эвертона».
Ожидается, что Эллардайс будет руководить «Вест Бромвичем» уже в воскресенье в матче с «Астон Виллой» в 14-м туре АПЛ.
В турнирной таблице «Вест Бромвич» идет на предпоследнем 19-м месте, набрав в 13 играх всего семь очков.