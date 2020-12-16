Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
Динамо
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ротор
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
20:00
Зенит
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Ювентус
Аталанта
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Арсенал
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
21:00
Лестер
Эвертон
Футбол. Зарубежный
21:00
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Арминия
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
Байер
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:45
Специя
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Брест
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Лорьян
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
15Россия без побед: ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
15:27 (мск), источник: Sports.Ru

Билич уволен из «Вест Бромвича». Команду примет Эллардайс, не тренировавший больше 2 лет

«Вест Бромвич» отправил в отставку главного тренера Славена Билича.

Наверх
Источник: Sports.Ru
Команда
Вест Бромвич Альбион

Новым тренером команды станет Сэм Эллардайс, с которым будет заключен краткосрочный контракт.

66-летний англичанин остается без команды с мая 2018 года, когда его уволили из «Эвертона».

Ожидается, что Эллардайс будет руководить «Вест Бромвичем» уже в воскресенье в матче с «Астон Виллой» в 14-м туре АПЛ.

В турнирной таблице «Вест Бромвич» идет на предпоследнем 19-м месте, набрав в 13 играх всего семь очков.

 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Дерби столиц. Самые яркие матчи между «Зенитом» и «Спартаком»
Огненный Моуринью: сказал «травмирован» 19 раз за 100 секунд
Битва «Зенита» и «Спартака»: Топ-5 ставок недели
Форварда ЦСКА шантажировали армией за отказ играть за сборную
Квят покинул «Альфа Таури»
Над Логиновым сгущаются тучи. Но тренеры пока сдерживаются
Андрей Тихонов назвал тройку лучших футболистов РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь