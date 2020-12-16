Эден Азар начал тренировки в общей группе «Реала»
Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар находится на финальной стадии восстановления после очередной травмы.
Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар находится на финальной стадии восстановления после очередной травмы.
Как сообщает Marca, футболист уже начал тренировки в общей группе команды.
По информации издания, Эден может попасть в заявку «сливочных» на матч 14-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром».
Напомним, Азар получил повреждение в матче 11-го тура с «Алавесом» (1:2). Позже у форварда была диагностирована мышечная травма бедра.
В текущем сезоне Азар провёл 6 матчей в составе «Реала» (5 — в основном составе). В его активе 2 гола. Большую часть матчей команды он пропустил
Ранее стало известно, что мадридский клуб готов включить Азара в сделку с «ПСЖ» по Килиану Мбаппе.