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19:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Форвард «ПСЖ» Мбаппе кардинально сменил имидж

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал в Instagram новый пост.

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21-летний футболист показал подписчикам, как он изменил свой имидж — покрасил волосы в синий цвет.

«Среда в Париже», — подписал фото Мбаппе.

Одноклубник нападающего Анхель Ди Мария оставил смайлик с озадаченным лицом.

«Это зимний мальчик», — отреагировал в комментариях защитник «Тоттенхэма» Серж Орье.

В текущем сезоне форвард провел 15 матчей за парижан, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.

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