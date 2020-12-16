Ибрагимович вернется на поле в воскресном матче с «Сассуоло»

Два дня назад швед уже начал тренироваться вместе с командой, однако, по данным La Gazzetta dello Sport, врачи порекомендовали Златану еще несколько дней поработать индивидуально.

Таким образом, клуб не будет рисковать форвардом в сегодняшнем матче с «Дженоа», но может рассчитывать на него уже в выходные.

Швед сегодня пропустит свой четвертый матч в Серии А и седьмой во всех турнирах из-за мышечной травмы, которую он получил в игре с «Наполи» (3:1).