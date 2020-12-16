Ибрагимович вернется на поле в воскресном матче с «Сассуоло»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернется в состав команды к матчу Серии А с «Сассуоло», который пройдет в ближайшее воскресенье.
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернется в состав команды к матчу Серии А с «Сассуоло», который пройдет в ближайшее воскресенье.
Два дня назад швед уже начал тренироваться вместе с командой, однако, по данным La Gazzetta dello Sport, врачи порекомендовали Златану еще несколько дней поработать индивидуально.
Таким образом, клуб не будет рисковать форвардом в сегодняшнем матче с «Дженоа», но может рассчитывать на него уже в выходные.
Швед сегодня пропустит свой четвертый матч в Серии А и седьмой во всех турнирах
В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 10 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.